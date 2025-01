Policie rozkrývá výbuch Cybertrucku ve Vegas. Trasu prozradily nabíjecí stanice

Sedmatřicetiletý Matthew Alan Livelsberger z Colorado Springs ve státě Colorado si vozidlo podle BBC pronajal více než 800 kilometrů daleko a k nevadskému hotelu společnosti Trump Organization Donalda Trumpa a amerického podnikatele Phila Ruffina přijel ráno, dvě hodiny před výbuchem.

Úřad okresu Clark potvrdil, že příčinou smrti Livelsbergera byla sebevražda způsobená střelným zraněním. Vozidlo naplněné kanystry s palivem a minami pro ohňostroje zranilo na Nový rok sedm lidí, všechny podle úřadů lehce.

Podle lasvegaských úřadů právě volba vozidla pomohla výbuch zadržet a místo toho, aby se dostal ven, rozšířil se vertikálně. Skleněné dveře hotelu tak při explozi zůstaly neponičené. Motiv incidentu zatím vyšetřování neurčilo.

„Klidně bych to nazval sebevraždou s bombovým útokem, ke kterému došlo bezprostředně poté,“ řekl na čtvrteční tiskové konferenci šerif Las Vegas Kevin McMahill. Dále uvedl, že v ohořelém vozidle policisté našli vojenský průkaz, pas, dvě poloautomatické pistole, zábavní pyrotechniku, iPhone a chytré hodinky i několik kreditních karet na Livelsbergerovo jméno.

Tělo ve vozidle našli policisté spálené a se střelným zraněním hlavy, které si pachatel sám způsobil, pokračoval šerif. K vypátrání identity řidiče pomohla dvě tetování, která vyšetřovatelé na ostatcích našli. Shodovala se s těmi, která měl Livelsberger.

Cybertruck si voják pronajal v coloradském Denveru 28. prosince. Livelsberg byl jediný, kdo byl spatřen, jak vozidlo řídí. Zmapovat jeho cestu pomohla policii řada fotografií z jízdy z Denveru do Las Vegas a technologie nabíjení Tesly pomohla určit, kde na trase zastavil.

Vyloučená souvislost s útokem v New Orleans

Druhý incident, který se odehrál na Nový rok, podle McMahilla nemá s incidentem v Las Vegas žádnou definitivní souvislost. Mezi podezřelým z lasvegaského incidentu a podezřelým z útoku pick-upem v New Orleans, při němž zemřelo 14 lidí, však podle šerifa opravdu existuje několik paralel.

Oba pachatelé například sloužili ve městě Fort Bragg v Severní Karolíně, neexistují však záznamy o tom, že by tam byli ve stejnou dobu či sloužili ve stejné jednotce. Stejné pracoviště měli i v Afghánistánu v roce 2009, ale opět není žádný důkaz, že by byli ve stejném regionu či jednotce. Do obou incidentů je také zapojena půjčovna vozidel Turo, kterou oba využívali.

„Nemyslíme si, že by tento subjekt nebo někdo s ním spojený tady v Las Vegas představoval nějakou další hrozbu,“ uvedl McMahill.

Livelsberger měl s americkou armádou desítky let zkušeností, sloužil i v Národní gardě. Byl vyznamenaným seržantem zpravodajských speciálních jednotek.

V době incidentu sloužil v Německu a ve Spojených státech byl na schválené dovolené. Jeho otec sdělil stanici CBS, že jeho syn jel do Colorada navštívit svou ženu a osmiměsíční dceru. Dodal, že naposledy s ním hovořil o Vánocích, tehdy podle něj vše působilo normálně.