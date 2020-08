Před explozí jsem slyšela bombardér, líčí Libanonka žijící v Bejrútu

„Nevím, čemu mám věřit, ale nevěřím verzi o pyrotechnice nebo výbuchu munice. I kdyby to byl výbuch prošlých výbušnin určených k likvidaci, doteď nikdo nevysvětlil, co ten požár způsobilo,“ říká exkluzivně v rozhovoru pro iDNES.cz a MF DNES.

Diala Sleyman

Kde jste byla, když přišla exploze?

Když přišel ten obrovský otřes, seděla jsem pod okny v pokoji. Myslela jsem v první chvíli, že je to zemětřesení, do pokoje silně zavanul vítr a rozhoupaly se i závěsy na balkóně. Celý dům se třásl a ten zvuk byl ohlušující. Pak bylo chvíli úplné ticho. Asi minutu před tím jsem ovšem slyšela zvuk válečného letadla, bombardéru.

Zvuk bombardéru? Jste si jistá?

Slyšela jsem jej, dokonce jsem slyšela i lidi v domě přes ulici bavit se tom, že je to zvuk bombardéru a že to bude asi nálet. Dobře ten zvuk znám, pamatuji si jej z minulosti. Z náletů.

Vláda říká, že došlo k výbuchu zabaveného ledku, který se používá k výrobě výbušnin. Věříte tomu?

Nevěřím a lidé tomu, co říká zdejší vláda, také nevěří. To má své historické kořeny, protože vláda dovedla Libanon svou korupcí, neschopností, klientelismem a sektářstvím k úplnému kolapsu. Na sociálních sítích se šíří spousta různých informací, ale oficiální vysvětlení lidé, vyjma těch, kteří jsou spojeni se zdejší vládnoucí garniturou, nepřijímají.

Jaké informace nebo spekulace?

Třeba se šíří i informace, že se očekává ještě další výbuch na nějaké lodi, ale všechno jsou to jen nepotvrzené zprávy. Je tu zmatek. V každém případě to ukazuje, že jsou lidé ztracení, nevědí, co bude, jestli Libanon přežije, jestli oni to přežijí.

Chápu, že jsou zoufalí ze způsobených škod.

Škody jsou obrovské. Všude jsou zakrvácení lidé, nemocnice přijímají stovky a stovky zraněných. Spousta budov v několikakilometrové vzdálenosti od epicentra je naprosto zničena. Tlaková vlna byla tak obrovská, že zdevastovala i centrum města, několik mých kolegů a jejich příbuzných je zraněných. Nejhorší je, že lidem nikdo nic nedá, výbuch se stal v poměrně chudé čtvrti u přístavu a lidé, kteří tam přežili, přišli o všechno a skončí všichni na ulici.