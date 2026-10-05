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Výbuch auta u Tuly zlikvidoval ruského veterána. Kyjev ho vinil z mučení vězňů

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  13:13
Roman Syromjatnikov viněný z mučení věznů během ruské invaze na Ukrajinu zemřel...

Roman Syromjatnikov viněný z mučení věznů během ruské invaze na Ukrajinu zemřel při výbuchu bomby v jeho autě v Novomoskovsku. (2. října 2026) | foto: Telegram - U365

Roman Syromjatnikov viněný z mučení věznů během ruské invaze na Ukrajinu zemřel...
Roman Syromjatnikov viněný z mučení věznů během ruské invaze na Ukrajinu zemřel...
V Moskvě při výbuchu bomby v autě zemřel generál odpovědný za operační výcvik....
V Moskvě při výbuchu bomby v autě zemřel generál odpovědný za operační výcvik....
12 fotografií
Exploze výbušniny umístěné pod vozidlem zabila jeho řidiče v ruském městě Novomoskovsk v Tulské oblasti. Podle místních novin patřil vůz Romanu Syromjatnikovovi, bývalému vězeňskému dozorci, který se zúčastnil ruské invaze na Ukrajinu. Kyjev ho eviduje na seznamu obviněných z válečných zločinů včetně mučení vězňů.

Podle zpráv z ruských telegramových účtů došlo k výbuchu na ulici Družby v severní části města. Svědkové popsali, že po explozi auto pokračovalo v jízdě ještě několik desítek metrů, než narazilo do sloupu veřejného osvětlení.

Kanál VCHK-OGPU uvedl, že nálož byla umístěna pod stranou řidiče. Na místě se vzápětí pohybovalo velké množství příslušníků bezpečnostních složek a vozidel s poznávacími značkami ministerstva obrany.

Telegramové kanály od počátku spekulovaly o Syromjatnikovovi jako cíli výbuchu. Místní noviny později zveřejnily nekrolog veterána ruské speciální operace, jak úřady válku nazývají.

Syromjatnikov působil v institucích ruské Federální vězeňské služby od roku 2010. Podle dokumentů ve funkcích psychologa a instruktora personálního oddělení. V roce 2023 podepsal kontrakt do ruské armády a sloužil u 106. výsadkové divize. V listopadu 2024 byl raněn a vrátil se do Tulské oblasti na ošetření, napsala agentura Ukrinform.

Úřad generálního prokurátora Ukrajiny před rokem v září vydal oznámení, v němž Syromjatnikova obvinil z mučení ukrajinských válečných zajatců ve vězeňské kolonii č. 1 v Tulské oblasti. Podle vyšetřovatelů se podílel na mučení nejméně 50 Ukrajinců. Vyšetřovatelé tvrdí že Syromjatnikov a jeho kolegové bili vězně rukama, nohama, obušky, plastovými trubkami i kladivy a používali také paralyzéry a elektrické šoky.

Bomba v autě zabila ruského generála, Moskva podezírá Ukrajince

Obětí nástražných výbušných zařízení se v Rusku stalo v poslední době několik účastníků invaze na Ukrajinu. Při výbuchu v Moskvě v prosinci loňského roku zemřel generál Fanil Sarvarov, odpovědný za operační výcvik. Ve městě Balašicha zemřel letos v červnu po výbuchu auta plukovník Damir Davydov, náčelník hlavní správy raketových vojsk a dělostřelectva.

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