Podle zpráv z ruských telegramových účtů došlo k výbuchu na ulici Družby v severní části města. Svědkové popsali, že po explozi auto pokračovalo v jízdě ještě několik desítek metrů, než narazilo do sloupu veřejného osvětlení.
Kanál VCHK-OGPU uvedl, že nálož byla umístěna pod stranou řidiče. Na místě se vzápětí pohybovalo velké množství příslušníků bezpečnostních složek a vozidel s poznávacími značkami ministerstva obrany.
Telegramové kanály od počátku spekulovaly o Syromjatnikovovi jako cíli výbuchu. Místní noviny později zveřejnily nekrolog veterána ruské speciální operace, jak úřady válku nazývají.
Syromjatnikov působil v institucích ruské Federální vězeňské služby od roku 2010. Podle dokumentů ve funkcích psychologa a instruktora personálního oddělení. V roce 2023 podepsal kontrakt do ruské armády a sloužil u 106. výsadkové divize. V listopadu 2024 byl raněn a vrátil se do Tulské oblasti na ošetření, napsala agentura Ukrinform.
Úřad generálního prokurátora Ukrajiny před rokem v září vydal oznámení, v němž Syromjatnikova obvinil z mučení ukrajinských válečných zajatců ve vězeňské kolonii č. 1 v Tulské oblasti. Podle vyšetřovatelů se podílel na mučení nejméně 50 Ukrajinců. Vyšetřovatelé tvrdí že Syromjatnikov a jeho kolegové bili vězně rukama, nohama, obušky, plastovými trubkami i kladivy a používali také paralyzéry a elektrické šoky.
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Bomba v autě zabila ruského generála, Moskva podezírá Ukrajince
Obětí nástražných výbušných zařízení se v Rusku stalo v poslední době několik účastníků invaze na Ukrajinu. Při výbuchu v Moskvě v prosinci loňského roku zemřel generál Fanil Sarvarov, odpovědný za operační výcvik. Ve městě Balašicha zemřel letos v červnu po výbuchu auta plukovník Damir Davydov, náčelník hlavní správy raketových vojsk a dělostřelectva.