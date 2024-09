Vuhledar v kleštích. Rusko dobývá „ukrajinskou pevnost“ v Donbasu

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Těžní věž Pivděnodonbaské šachty číslo 3 bývala po léta dominantou stepní krajiny v okolí Vuhledaru, od minulého pondělí to však neplatí. Sto patnáct metrů vysoký betonový kolos poslali k zemi Rusové ve snaze eliminovat případné ukrajinské jednotky skrývající se v jeho útrobách. A zároveň tím učinili zásadní krok k obklíčení města.

Ruské jednotky se k rozstřílenému Vuhledaru blíží od jihu, západu i východu a hrozí, že v dohledné době přetnou poslední ústupovou cestu na severozápad do vesnice Bohojavlenka. Situace je kritická a čas pro stažení jednotek bránící město se rychle krátí. Někteří důstojníci dokonce varují, že v oblasti Vuhledaru a Kurachove se formuje několik kotlů, ve kterých by ukrajinské jednotky mohly uváznout.

Situace na bojišti u Vuhledaru na mapách DeepState. První je z počátku září, druhá z neděle:

„V posledních dnech se situace výrazně zhoršila. Po zamítnutí rotace 72. brigády muselo velení přivést pomocné zálohy z teritoriálních sil, které nebyly schopny zvládnout nápor nepřítele,“ konstatuje analytický projekt DeepState. Podle něj se navíc zhroutila i obrana 58. samostatné mechanizované brigády u vesnice Prechystika ležící asi 12 kilometrů západě od Vuhledaru.

„Nepřítel kvůli našemu neplánovanému ústupu na ‚lepší linie‘ obchází pravé křídlo vuhledarské skupiny. Kacapi v bojových vozidlech pěchoty začali prorážet bojové útvary nad Prechystivkou ve směru na Bohojavlenku, čímž odřízli zásobování města,“ dodává DeepState s použitím tradičního invektiva pro Rusy.

Ukrajinská společnost by se podle expertů měla psychicky připravit na fakt, že Vuhledar, ale i Toreck nebo Selidovo v blízké době padnou. „Nemusí k tomu nutně dojít. A velmi rád bych se mýlil. Ale podle informací, které mám, je to velmi pravděpodobný scénář blízké budoucnosti,“ píše vojenský bloger Konstantin Mašovec.

Hornické město najdeme na mapách asi čtyřicet kilometrů jihozápadně od Doněcku. Před válkou mělo asi 14 000 obyvatel, od únorové invaze se o něm opakovaně píše jako o „ukrajinské pevnosti“ v Donbasu. Velký podíl na tom mají události z loňského února, kdy zde ukrajinská armáda rozprášila kolonu ruských tanků a obrněnců pokoušející se o obchvat města.

Kyjev uváděl, že Rusko v třítýdenní bitvě ztratilo nejméně 130 tanků a obrněných transportérů. Ruští jestřábi mohutně kritizovali velení, že tanky a obrněnce nechali postupovat v kolonách po úzké silnici, kde se staly lehkým cílem dronů a artilerie. Uhnout nebylo kam, kolem jsou minová pole. „Rozstříleli je jako na střelnici,“ stěžoval si tehdy Igor Girkin.

Rusové se ovšem od té doby poučili, u Vuhledaru se jim v posledních týdnech podařilo obsadit několik méně opevněných vesnic. Pokud by se jim město podařilo dobýt, učinili by výrazný krok k obsazení celého jihu Doněcké oblasti.

„Ztráta Vuhledaru by neznamenala jen ránu pro ukrajinskou morálku, byl by to závažný vývoj, který může potenciálně ohrozit bezpečnost celé jihozápadní části Doněcké oblasti, která dosud nebyla obsazena. A to by znamenalo i ohrožení jižního křídla pokrovské fronty,“ uvedl pro Kyiv Independent vojenský analytik Federico Borsari.