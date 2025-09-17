Proč je Španělsko nepřítel Izraele. Náladu živí dějiny i snaha socialistů krýt skandály

Španělský socialistický premiér Pedro Sánchez stojí za Palestinci.

Jiří Sládek
Násilné propalestinské protesty, které dusily poslední dny prestižní cyklistický závod Vuelta ve Španělsku, nadzvedly kdekoho, tamní socialistický premiér Pedro Sánchez byl ale s demonstracemi zjevně spokojen. Přerušené etapy, pády cyklistů, zranění policisté, to vše šlo stranou, podle Sáncheze je prý třeba vyjádřit „obrovský respekt k občanské společnosti, která mírumilovně vyjadřuje své názory“.

Zatímco španělská pravicová opozice mluvila o politickém násilí, přísný levičák Sánchez si následně ještě přisadil. V úterý připojil názor, že Izrael by se už neměl účastnit žádné mezinárodní soutěže. Ani cyklistické, ani šachové, ani třeba hudební Eurovize.

Španělsko už loni uznalo Palestinu za samostatný stát, teď se horlivě vyjadřuje k blízkovýchodnímu násilí, kde se podle něj Izrael dopouští „genocidy“. Izrael ale argumentuje, že se jedná o akt sebeobrany s tím, že striktně dodržuje mezinárodní právo.

Premiér Sánchez je velmi neoblíbený, naopak podpora Palestinců je mezi Španěly populární. Sánchez tedy pokračuje v tradici diplomacie vstřícné k Arabům.

