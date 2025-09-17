Zatímco španělská pravicová opozice mluvila o politickém násilí, přísný levičák Sánchez si následně ještě přisadil. V úterý připojil názor, že Izrael by se už neměl účastnit žádné mezinárodní soutěže. Ani cyklistické, ani šachové, ani třeba hudební Eurovize.
Španělsko už loni uznalo Palestinu za samostatný stát, teď se horlivě vyjadřuje k blízkovýchodnímu násilí, kde se podle něj Izrael dopouští „genocidy“. Izrael ale argumentuje, že se jedná o akt sebeobrany s tím, že striktně dodržuje mezinárodní právo.
Premiér Sánchez je velmi neoblíbený, naopak podpora Palestinců je mezi Španěly populární. Sánchez tedy pokračuje v tradici diplomacie vstřícné k Arabům.