Kanada je součástí britského Společenství národů (Commonwealth), jehož hlavou je britský panovník, kterého v severoamerické zemi zastupuje generální guvernérka Louise Arbourová.
Separatistická Quebecká strana (PQ) Paula Saint-Pierre-Plamondona vyhrála pondělní provinční volby, ve 127členném zákonodárném sboru ale nezískala dost křesel, aby mohla vládnout sama. Pro případné fungování menšinové vlády bude odkázána na podporu části opozičních poslanců. Druzí skončili liberálové. PQ se po 12 letech vrací k moci se slibem, že uspořádá další referendum o nezávislosti Quebecu na Kanadě.
„Samozřejmě nemám v úmyslu složit v Národním shromáždění přísahu králi a jako první čin zalhat. Na tom, že nám cizí král přijde říkat, co máme dělat, je něco nenormálního,“ řekl Saint-Pierre-Plamondon na tiskové konferenci. Coby zastánce „zrušení monarchie“ v Quebecu, tedy v praxi zrušení role generální guvernérky, už také požádal o právní stanovisko, aby se Arbourová ceremoniálu neúčastnila.
Budoucí premiér Quebecu chce, aby se rozpočet vyčleněný na tuto funkci využil na snižování počtu lidí bez domova, což prohlásil za hlavní prioritu na začátku svého funkčního období. Úloha této zástupkyně britského monarchy, která mimo jiné vyhlašuje quebecké zákony, je však zakotvena v kanadské ústavě, podotkla AFP.
|
V Quebecu vyhráli separatisté. Počkají na konec Trumpa, pak chtějí nezávislost
Poslanci PQ, mezi nimiž byl i Saint-Pierre-Plamondon, už po posledních volbách v roce 2022 odmítli složit přísahu věrnosti Karlu III., kvůli čemuž měli dokonce na krátkou dobu zakázáno zasedat v Národním shromáždění. Zákon přijatý od té doby nově nezavazuje quebecké volené zástupce k přísaze věrnosti, v srpnu ale byla u quebeckého vrchního soudu podána žaloba s cílem zákon zrušit.
Většinově frankofonní provincie o nezávislosti hlasovala již v referendech v letech 1980 a 1995. V obou případech voliči odtržení odmítli, ve druhém hlasování těsným poměrem 50,58 ku 49,42 procenta. Podle nedávných průzkumů se podpora nezávislosti v Quebecu pohybuje kolem 30 procent.