Na místě bývalého generálního štábu jugoslávské armády v Bělehradě chtěla společnost Affinity Global Development, spojená s Kushnerem, postavit za 500 milionů dolarů (12,1 miliardy korun) luxusní areál s hotely, apartmány, kancelářemi a obchody. Začátkem listopadu přijal srbský parlament speciální zákon, který měl stavbu urychlit.
Projekt od počátku narážel na odpor odborníků v Srbsku i zahraničí, jakož i srbské veřejnosti. V ulicích Bělehradu proti němu opakovaně protestovaly tisíce lidí.
|
V Bělehradě protestovaly tisíce lidí. Trumpův zeť chce z památky luxusní areál
Argumentovali architektonickým významem budov a poukazovali na to, že komplex bývalého generálního štábu je symbolem odporu proti bombardování NATO, v jehož čele stály Spojené státy a které je v Srbsku většinově dodnes považováno za akt nespravedlivé agrese.
„Vzhledem k tomu, že významné projekty by měly společnost spojovat, nikoliv rozdělovat, a z úcty k občanům Srbska a městu Bělehrad, v tuto chvíli stahujeme naši přihlášku a odstupujeme od další účasti,“ uvedl stanici N1 a dalším médiím mluvčí Affinity Partners.
Rozhodnutí společnosti zastavit projekt přichází den poté, co srbská prokuratura pro organizovaný zločin obvinila ministra kultury Nikolu Selakoviče a další tři činitele, že zneužili své postavení a padělali dokumenty, na jejichž základě vláda odebrala budově status kulturní památky.
|
Hotel místo symbolu bombardování. Projekt Trumpova zetě vyhnal Srby do ulic
Prezident Vučić v úterý uvedl, že Srbsko kvůli „očerňovací kampani“ přišlo o investici v hodnotě stovek milionů eur. Řekl také, že osobně podá žalobu na všechny, kdo se na tomto „honu“ podíleli. Nikoho konkrétního ovšem nezmínil. „Srbsko zmizelo z mapy úspěšných zemí,“ citovala jej stanice RTS.
Podle dřívějších vyjádření Vučiče měl projekt posílit srbskou ekonomiku a vztahy s Trumpovou administrativou, která přitom uvalila na dovoz ze Srbska clo ve výši 35 procent a zavedla sankce na největší ropnou firmu v Srbsku NIS, kde většinový podíl vlastní Rusko. Vučić také sliboval omilostnit všechny, kteří budou v této kauze obviněni.