Kushnerova firma ruší luxusní projekt v Bělehradě. Viníky zažaluju, zuří Vučić

Autor: ,
  13:53
Firma Affinity Partners, spojená se zetěm amerického prezidenta Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem, v úterý uvedla, že zastaví v Bělehradě stavbu luxusního komplexu na místě bývalého generálního štábu zničeného během bombardování sil NATO. Projekt v minulosti vyvolal masové protesty tamních obyvatel. Srbský prezident Aleksandar Vučić prohlásil, že zažaluje každého, kdo se na zrušení projektu podílel.
Tisíce lidí ve středu v Bělehradě symbolicky vytvořily lidský štít kolem...

Tisíce lidí ve středu v Bělehradě symbolicky vytvořily lidský štít kolem komplexu budov bývalého generálního štábu vybombardovaného během náletů NATO v roce 1999. (12. listopadu 2025) | foto: AP

Srbský prezident Aleksandar Vučić (8. června 2025)
Tisíce lidí ve středu v Bělehradě symbolicky vytvořily lidský štít kolem...
Zničená budova jugoslávského generálního štábu a ministerstva obrany v...
Tisíce lidí ve středu v Bělehradě symbolicky vytvořily lidský štít kolem...
14 fotografií

Na místě bývalého generálního štábu jugoslávské armády v Bělehradě chtěla společnost Affinity Global Development, spojená s Kushnerem, postavit za 500 milionů dolarů (12,1 miliardy korun) luxusní areál s hotely, apartmány, kancelářemi a obchody. Začátkem listopadu přijal srbský parlament speciální zákon, který měl stavbu urychlit.

Projekt od počátku narážel na odpor odborníků v Srbsku i zahraničí, jakož i srbské veřejnosti. V ulicích Bělehradu proti němu opakovaně protestovaly tisíce lidí.

V Bělehradě protestovaly tisíce lidí. Trumpův zeť chce z památky luxusní areál

Argumentovali architektonickým významem budov a poukazovali na to, že komplex bývalého generálního štábu je symbolem odporu proti bombardování NATO, v jehož čele stály Spojené státy a které je v Srbsku většinově dodnes považováno za akt nespravedlivé agrese.

„Vzhledem k tomu, že významné projekty by měly společnost spojovat, nikoliv rozdělovat, a z úcty k občanům Srbska a městu Bělehrad, v tuto chvíli stahujeme naši přihlášku a odstupujeme od další účasti,“ uvedl stanici N1 a dalším médiím mluvčí Affinity Partners.

Rozhodnutí společnosti zastavit projekt přichází den poté, co srbská prokuratura pro organizovaný zločin obvinila ministra kultury Nikolu Selakoviče a další tři činitele, že zneužili své postavení a padělali dokumenty, na jejichž základě vláda odebrala budově status kulturní památky.

Hotel místo symbolu bombardování. Projekt Trumpova zetě vyhnal Srby do ulic

Prezident Vučić v úterý uvedl, že Srbsko kvůli „očerňovací kampani“ přišlo o investici v hodnotě stovek milionů eur. Řekl také, že osobně podá žalobu na všechny, kdo se na tomto „honu“ podíleli. Nikoho konkrétního ovšem nezmínil. „Srbsko zmizelo z mapy úspěšných zemí,“ citovala jej stanice RTS.

Podle dřívějších vyjádření Vučiče měl projekt posílit srbskou ekonomiku a vztahy s Trumpovou administrativou, která přitom uvalila na dovoz ze Srbska clo ve výši 35 procent a zavedla sankce na největší ropnou firmu v Srbsku NIS, kde většinový podíl vlastní Rusko. Vučić také sliboval omilostnit všechny, kteří budou v této kauze obviněni.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

Nový ministr dopravy Bednárik zvažuje zavedení plošného mýta pro kamiony

Ivan Bednárik (SPD) odpovídá novinářům na dotazy po konzultacích s prezidentem...

Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) zvažuje postupné zavedení plošného mýta po celé republice. Z důvodu, aby kamiony neobjížděly placené úseky po silnicích, které na těžkou dopravu nejsou stavěné.

16. prosince 2025  14:12

Babiš se zabydloval na vládě. S polámaným Jezulátkem i vúdú panenkou

Po uvedení ministrů do jejich úřadů se Andrej Babiš přesunul do své kanceláře...

Napřed uvedl do úřadů ministry své koaliční vlády ANO, SPD a Motoristů sobě, pak se pustil v pondělí večer do organizace svých věcí. Premiér Andrej Babiš (ANO) se zabydluje v nové kanceláři na Úřadu...

16. prosince 2025

Kushnerova firma ruší luxusní projekt v Bělehradě. Viníky zažaluju, zuří Vučić

Tisíce lidí ve středu v Bělehradě symbolicky vytvořily lidský štít kolem...

Firma Affinity Partners, spojená se zetěm amerického prezidenta Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem, v úterý uvedla, že zastaví v Bělehradě stavbu luxusního komplexu na místě bývalého generálního štábu...

16. prosince 2025  13:53

Otevírají se dva nové úseky D35. Uleví dopravě ve Vysokém Mýtě a u Hořic

Dva roky a měsíc od slavnostního zahájení stavby úseku D35 vyjeli první řidiči...

Vysoké Mýto se v úterý před polednem zbavilo části tranzitní dopravy na silnici I/35. Dva roky a měsíc od slavnostního zahájení stavby vyjeli první řidiči na šestikilometrový dálniční obchvat města....

16. prosince 2025  12:10,  aktualizováno  13:52

Trumpova cla v číslech. Do státní kasy přinesla 200 miliard dolarů, má to však háček

Americký prezident Donald Trump hovoří s médii v zahradě Bílého domu ve...

Trumpova cla přinesla do kasy Spojených států už více než 200 miliard dolarů (asi 4,4 bilionu korun), informoval v pondělí americký Úřad pro cla a ochranu hranic. Výnosy se týkají pouze cel, ke...

16. prosince 2025  13:50

V Lovosicích dopadli zloděje cukroví. Z balkonů bral i vejce, těsto a cigarety

Vánoční cukroví z Pekařství Villa

Hodně netradiční zaměření měl zloděj, kterého zadrželi policisté před pár dny v Lovosicích. Z balkonů v mezipatrech paneláků ukradl cukroví, těsto na cukroví nebo vejce. Jde o recidivistu, kterému...

16. prosince 2025  13:41

Propalestinští aktivisté se před budovou ČT připoutali k zábradlí, zasahovala policie

Před budovou ČT na Kavčích horách protestovali propalestinští demonstranti....

Před budovou České televize na Kavčích horách se připoutali k zábradlí dva protestující s transparenty na podporou Palestiny. Policisté je po výzvě odvezli na služebnu k prokázání totožnosti,...

16. prosince 2025  13:35

Řidič po večírku nadýchal, pak se to snažil zachránit dřepy a poklusem kolem auta

Dřepy ani běh kolem auta nepomohly, řidiče po večírku policisté stejně nepustili

Kocovinu a zbytkový alkohol chtěl třicetiletý řidič z Hodonínska vyběhat a vydřepovat při sobotní policejní kontrole v Dubňanech. Přístroj policistům při první dechové zkoušce ukázal téměř tři...

16. prosince 2025  13:32

Patová situace kolem ruských aktiv trvá, Belgie odmítá nabízené ústupky

Belgický premiér Bart De Wever na summitu EU (23. října 2025)

Belgie v pondělí odmítla navrhované ústupky Evropské komise, které měly odblokovat využití zmrazených ruských aktiv v EU pro reparační půjčku Ukrajině. Patová situace podle bruselského tisku trvá...

16. prosince 2025  13:27

Vánoční prázdniny 2025 budou díky třem víkendům nejdelší, jaké mohou být

Výstava Vánoce v biedermeieru

Letošní vánoční prázdniny si děti školou povinné užijí na maximum. Vánoční volno je v letošním školním roce výjimečné. Zahrnuje totiž více pracovních dnů než obvykle a také tři víkendy. Děti tak...

16. prosince 2025  13:26

Vláda odmítá emisní povolenky ETS 2 i migrační pakt. Sníží se ceny elektřiny

Premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu Karel Havlíček přichází na zasedání...

Nová vláda premiéra Andreje Babiše odmítne na úterním jednání systém nových emisních povolenek ETS 2, jejichž zavedení by v Česku zdražilo bydlení a dopravu, i migrační pakt Evropské unie, který...

16. prosince 2025,  aktualizováno  13:25

Žalobce dostal za držení anabolik pokutu, zazněly detaily k jeho napojení na Autostrádu

Před olomouckým okresním soudem stanul jako obžalovaný přerovský státní...

Přerovský státní zástupce David Pivoda má zaplatit za nelegální přechovávání většího množství anabolik peněžitý trest 110 tisíc korun. Rozhodl o tom dopoledne olomoucký okresní soud. Vynesení...

16. prosince 2025  13:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.