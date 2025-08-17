Rozhořčení demonstrantů ve městě vzdáleném asi 100 kilometrů jihozápadně od Bělehradu vyvolala skutečnost, že dva dny předtím přívrženci vládnoucí SNS zdemolovali kavárnu patřící podporovateli protestního hnutí. Ve stejný den přívrženci SNS napadli obchod otce jedné studentské aktivistky a jeho provozovatele zbili tak, že musel být převezen do nemocnice. Úřady na tyto násilné činy nereagovaly.
|
Krev, plameny a slzný plyn v ulicích Bělehradu. Srbské nepokoje eskalují
V noci se protivládní protesty uskutečnily v několika městech Srbska. Potyčky s policií se podle médií odehrály také v sídlištní čtvrti Nový Bělehrad v srbské metropoli. Ministr vnitra Ivica Dačić krátce před půlnocí uvedl, že jeden policista byl zraněn a 18 demonstrantů bylo zadrženo. O počtu zraněných demonstrantů se srbské úřady nezmínily.
Napětí v Srbsku trvá od listopadu loňského roku, kdy se v Novém Sadu na severu země zřítil nově zrekonstruovaný betonový přístřešek na nádraží a zabil 16 lidí. Podle kritiků za to může korupce při zadávání veřejných zakázek. Protivládní protesty vedené studenty od té doby přitáhly statisíce lidí.
|
Srbsko je na kraji revoluce. Vučić rozhání blokádu ulic a děkuje chápavému Rusku
Vučić je v Srbsku u moci přes 12 let a podle kritiků vládne autoritářsky. Hlavním požadavkem organizátorů současných protestů je obnova nezávislosti státních institucí a předčasné volby, které však Vučić odmítá a demonstrace líčí jako snahu o svržení jeho vlády. Opakuje, že za protesty stojí zahraniční mocnosti, neupřesnil ale které.
Až do minulého týdne byly protesty vesměs pokojné. K vyhrocení současné atmosféry v zemi přispívá skutečnost, že vládní i opoziční média násilnosti opakovaně vykreslovala jako předzvěst občanské války.