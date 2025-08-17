V Srbsku zapálili kancelář Vučičovy strany, násilí se vymyká kontrole

Autor: ,
  10:45
Protesty proti vládě prezidenta Aleksandara Vučiče v Srbsku už čtvrtý den po sobě doprovázelo násilí. Nejvážnější incidenty se v noci odehrály ve Valjevu, kde odpůrci vlády zapálili kancelář Vučićovy Srbské pokrokové strany (SNS) a poškodili budovu radnice a prokuratury.

Rozhořčení demonstrantů ve městě vzdáleném asi 100 kilometrů jihozápadně od Bělehradu vyvolala skutečnost, že dva dny předtím přívrženci vládnoucí SNS zdemolovali kavárnu patřící podporovateli protestního hnutí. Ve stejný den přívrženci SNS napadli obchod otce jedné studentské aktivistky a jeho provozovatele zbili tak, že musel být převezen do nemocnice. Úřady na tyto násilné činy nereagovaly.

Krev, plameny a slzný plyn v ulicích Bělehradu. Srbské nepokoje eskalují

V noci se protivládní protesty uskutečnily v několika městech Srbska. Potyčky s policií se podle médií odehrály také v sídlištní čtvrti Nový Bělehrad v srbské metropoli. Ministr vnitra Ivica Dačić krátce před půlnocí uvedl, že jeden policista byl zraněn a 18 demonstrantů bylo zadrženo. O počtu zraněných demonstrantů se srbské úřady nezmínily.

Napětí v Srbsku trvá od listopadu loňského roku, kdy se v Novém Sadu na severu země zřítil nově zrekonstruovaný betonový přístřešek na nádraží a zabil 16 lidí. Podle kritiků za to může korupce při zadávání veřejných zakázek. Protivládní protesty vedené studenty od té doby přitáhly statisíce lidí.

Srbsko je na kraji revoluce. Vučić rozhání blokádu ulic a děkuje chápavému Rusku

Vučić je v Srbsku u moci přes 12 let a podle kritiků vládne autoritářsky. Hlavním požadavkem organizátorů současných protestů je obnova nezávislosti státních institucí a předčasné volby, které však Vučić odmítá a demonstrace líčí jako snahu o svržení jeho vlády. Opakuje, že za protesty stojí zahraniční mocnosti, neupřesnil ale které.

Až do minulého týdne byly protesty vesměs pokojné. K vyhrocení současné atmosféry v zemi přispívá skutečnost, že vládní i opoziční média násilnosti opakovaně vykreslovala jako předzvěst občanské války.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

V Srbsku lidé opět protestovali proti prezidentu Vučičovi. (16. srpna 2025)
V Srbsku lidé opět protestovali proti prezidentu Vučičovi. (16. srpna 2025)
V Srbsku lidé opět protestovali proti prezidentu Vučičovi. (16. srpna 2025)
V Srbsku lidé opět protestovali proti prezidentu Vučičovi. (16. srpna 2025)
14 fotografií
Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. Město přitom ještě nedávno chtělo zavádět opatření proti nadměrnému přílivu turistů.

Volby by vyhrálo ANO s 32,5 procenta. Piráti posílili, Stačilo! si pohoršilo

Volby by v srpnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 32,5 procenta hlasů. Do Sněmovny by se dostalo také SPOLU, SPD, STAN i Piráti, kteří dosáhli nejlepšího letošního výsledku a získali 9,2 procenta....

17. srpna 2025  11:10,  aktualizováno  11:18

V Srbsku zapálili kancelář Vučičovy strany, násilí se vymyká kontrole

Protesty proti vládě prezidenta Aleksandara Vučiče v Srbsku už čtvrtý den po sobě doprovázelo násilí. Nejvážnější incidenty se v noci odehrály ve Valjevu, kde odpůrci vlády zapálili kancelář Vučićovy...

17. srpna 2025  10:45

Rodiče mají představu, že jim dítě opravíme a vrátíme, říká šéfka krizového centra

Krizové centrum J. J. Pestalozziho funguje ve Svitavách už 15 let a za tu dobu pomohlo z krizí jakéhokoli druhu tisícům lidí. Jen za loňský rok to bylo téměř 800 klientů. V posledních letech však...

17. srpna 2025  10:02

Retro dovolená s příchutí sinic. Na Máchově jezeře se zastavil čas

Voda připomíná špatně rozmíchané kakao. S bílou pěnou navrch. Plážoví hosté provádějí baletní piruety, když naboso poskakují v minovém poli borových šišek. Hygienici tu po celé léto mávají oranžovým...

17. srpna 2025  9:39

Kolik lidí se vejde do felicie? Slovenskou policii šokoval rekordní počet pasažérů

Policisté na východě Slovenska při rutinní dopravní kontrole zaznamenali neobvyklý rekord. Ve starším autě Škoda Felicia, který zastavili, cestovalo 18 lidí. Člověk za volantem navíc neměl řidičský...

17. srpna 2025  9:22

Satirická bajka proti Stalinovi z módy nevyšla. Orwellova Farma zvířat slaví 80 let

Ačkoliv od prvního vydání románu Farma zvířat britského spisovatele George Orwella uběhlo již osmdesát let, řadí se stále mezi nejvýznamnější literární počiny. Socialista a kritik kapitalismu a...

17. srpna 2025

Mise vietnamské automobilky na Západě není úspěšná. Firma se obrací do Asie

Jeden z nejbohatších Vietnamců Pham Nhat Vuong se snaží napodobit příběh Elona Muska a jeho automobilky Tesla. Se svou vůbec první vietnamskou automobilkou VinFast ale zatím zažívá spíše neúspěchy....

17. srpna 2025

Chcete kanalizaci? Zaplaťte 100 tisíc. Senioři na Českolipsku na to však nemají

Lidé na Starých Ladech v České Lípě musejí přispět sto tisíc korun na vybudování kanalizace. Jinak hrozí, že se celý projekt zastaví. Pro některé místní je však částka příliš vysoká. Jestli ji...

17. srpna 2025  8:27

Rusko se nerozhodlo, kdy přestane zabíjet, mír bude složitý, uvedl Zelenskyj

Soustavné odmítání příměří ze strany Ruska komplikuje situaci, pokud jde o úsilí o dosažení trvalé mírové dohody ve válce, kterou Kreml vede už čtvrtým rokem proti Ukrajině. V noci na neděli to uvedl...

17. srpna 2025  7:23

Bagry a výkopy žábě nevadí. Mezi pavilony nemocnice žije ohrožená ropucha zelená

Přestože je Fakultní nemocnice Olomouc již pár měsíců místem čilého stavebního ruchu, svůj prostor si tam vydobyla i příroda. A odborníky opět překvapila. Mezi nemocničními pavilony totiž přežívá a...

17. srpna 2025  6:23

Usmívej se, nakázal jí. A z promrzlé partyzánky vykouzlil ikonu Jugoslávie

Revolucionářky s flintou přes rameno mají v levicové mytologii specifické místo. Platí to i pro fotku, která se kdysi stala pevnou součástí propagandy Titovy socialistické Jugoslávie. Příběh...

17. srpna 2025

Dvanáct lidí v jednom bytě. V Curychu roste zájem o sdílené bydlení

V švýcarském Curychu roste popularita společného bydlení. Model je čím dál oblíbenější nejen mezi jednotlivci, ale i mezi páry, kteří hledají cenově dostupnou alternativu k tradičnímu bydlení....

17. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.