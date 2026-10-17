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Fico podpořil Vučiče na předvolebním mítinku. Promluvil na něm srbsky

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  13:21
Slovenský premiér Robert Fico na předvolebním shromáždění srbského exprezidenta...

Slovenský premiér Robert Fico na předvolebním shromáždění srbského exprezidenta Aleksandara Vučiće v Novém Sadě. (16. října 2026) | foto: Reuters

Slovenský premiér Robert Fico na předvolebním shromáždění srbského exprezidenta...
Příznivci srbského exprezidenta Aleksandara Vučiće na předvolebním shromáždění...
Slovenský premiér Robert Fico na předvolebním shromáždění srbského exprezidenta...
Slovenský premiér Robert Fico na předvolebním shromáždění srbského exprezidenta...
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Srbský exprezident Aleksandar Vučić se zúčastnil velkého předvolebního mítinku v Novém Sadě, kde tragédie před dvěma lety zažehla protivládní protesty. Jako zvláštní host vystoupil slovenský premiér Robert Fico, který kvůli tomu předčasně opustil summit EU v Bruselu.

V severosrbském městě Novi Sad si před téměř dvěma lety zřícení betonového přístřešku u vchodu na místní zrekonstruované vlakové nádraží vyžádalo 16 mrtvých, což vyvolalo vlnu masových protestů proti vládě a prezidentu Vučičovi. Ten v září rozpustil parlament, vypsal předčasné volby na 25. října a rezignoval na svou funkci. Rozhodl se, že bude kandidovat v říjnových parlamentních volbách a usilovat o funkci premiéra.

Na centrální náměstí v Novém Sadu dorazily tisíce jeho příznivců mávajících vlajkami, mnozí z nich byli do města přivezeni autobusy z jiných částí země, píše agentura AP, podle níž šlo o první velký Vučičův mítink v Novém Sadě od propuknutí protestů.

Srbský prezident Vučić rezignoval. Zemi čekají předčasné volby

Vučičův návrat do Nového Sadu byl vnímán jako demonstrace sebevědomí před volbami, v nichž podle něj jeho strana zvítězí. Ve svém projevu bývalý prezident - bez předložení jakýchkoli důkazů - prohlásil, že protesty vedené studenty byly organizovány a financovány blíže neurčenými zahraničními mocnostmi.

„Ze zahraničí přišlo mnoho peněz, byly sem přivezeny miliardy s cílem zničit Srbsko,“ řekl davu. „Zneužili tragédie a obrátili se proti našemu Srbsku... nenávidí vše, co je srbské,“ uvedl.

Fico mluvil srbsky

Zvláštním hostem shromáždění byl slovenský premiér Fico, který ve svém projevu, předneseném v srbštině, Vučiče chválil. Podle srbského serveru Blic mimo jiné vyzdvihl, že „srbská ekonomika dělá velké pokroky, je silnější než mnohá v Evropě“. Řekl, že Vučić hájí suverenitu Srbska, a ujistil, že Slovensko bude „ nadále respektovat územní celistvost Srbska“, i pokud jde o neuznání Kosova.

„Vždycky byl se Srbskem, když to bylo těžké. Dnes v Bruselu řekl, že bude podporovat svého přítele a bratrskou zemi. Až to Slovensko bude potřebovat, až to Robert bude potřebovat, Srbsko a já tu vždycky budeme,“ řekl podle Blicu Vučić na adresu svého slovenského spojence.

Summit EU začal objímáním se Zelenským. Mezi vynechanými byli Babiš a Fico

Fico kvůli cestě do Srbska předčasně opustil zasedání Evropské rady v Bruselu. Na jednáních o migraci ho pak zastoupil český premiér Andrej Babiš.

Vučić a jeho pravicová Srbská pokroková strana (SNS) stojí před zásadní zkouškou poté, co v této balkánské zemi vládli 14 let. Jejich hlavním vyzyvatelem je kandidátní listina Studentská kandidátka (Studentska lista), kterou podporují protestující vysokoškolští studenti.

Právě srbská mládež stála v čele masových demonstrací, které požadovaly vyvození odpovědnosti za zřícení betonové stříšky na nádraží v Novém Sadu. Mnozí v Srbsku jsou přesvědčeni, že k neštěstí došlo v důsledku nekvalitních stavebních prací při rekonstrukci a nedbalosti spojené s korupcí.

Téměř každodenní protesty otřásly Vučićovou pozicí více než kdy dříve. Demonstranti dokonce přiměli vládu k pádu, přičemž studentská shromáždění přilákala až statisíce lidí.

Srbsko formálně usiluje o členství v Evropské unii, avšak za vlády Vučiće, který udržuje úzké vztahy s Ruskem a Čínou, se tento proces zastavil.

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