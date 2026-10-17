Fico podpořil Vučiče na předvolebním mítinku. Promluvil na něm srbsky

V severosrbském městě Novi Sad si před téměř dvěma lety zřícení betonového přístřešku u vchodu na místní zrekonstruované vlakové nádraží vyžádalo 16 mrtvých, což vyvolalo vlnu masových protestů proti vládě a prezidentu Vučičovi. Ten v září rozpustil parlament, vypsal předčasné volby na 25. října a rezignoval na svou funkci. Rozhodl se, že bude kandidovat v říjnových parlamentních volbách a usilovat o funkci premiéra.
Na centrální náměstí v Novém Sadu dorazily tisíce jeho příznivců mávajících vlajkami, mnozí z nich byli do města přivezeni autobusy z jiných částí země, píše agentura AP, podle níž šlo o první velký Vučičův mítink v Novém Sadě od propuknutí protestů.
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Srbský prezident Vučić rezignoval. Zemi čekají předčasné volby
Vučičův návrat do Nového Sadu byl vnímán jako demonstrace sebevědomí před volbami, v nichž podle něj jeho strana zvítězí. Ve svém projevu bývalý prezident - bez předložení jakýchkoli důkazů - prohlásil, že protesty vedené studenty byly organizovány a financovány blíže neurčenými zahraničními mocnostmi.
„Ze zahraničí přišlo mnoho peněz, byly sem přivezeny miliardy s cílem zničit Srbsko,“ řekl davu. „Zneužili tragédie a obrátili se proti našemu Srbsku... nenávidí vše, co je srbské,“ uvedl.
Fico mluvil srbsky
Zvláštním hostem shromáždění byl slovenský premiér Fico, který ve svém projevu, předneseném v srbštině, Vučiče chválil. Podle srbského serveru Blic mimo jiné vyzdvihl, že „srbská ekonomika dělá velké pokroky, je silnější než mnohá v Evropě“. Řekl, že Vučić hájí suverenitu Srbska, a ujistil, že Slovensko bude „ nadále respektovat územní celistvost Srbska“, i pokud jde o neuznání Kosova.
„Vždycky byl se Srbskem, když to bylo těžké. Dnes v Bruselu řekl, že bude podporovat svého přítele a bratrskou zemi. Až to Slovensko bude potřebovat, až to Robert bude potřebovat, Srbsko a já tu vždycky budeme,“ řekl podle Blicu Vučić na adresu svého slovenského spojence.
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Summit EU začal objímáním se Zelenským. Mezi vynechanými byli Babiš a Fico
Fico kvůli cestě do Srbska předčasně opustil zasedání Evropské rady v Bruselu. Na jednáních o migraci ho pak zastoupil český premiér Andrej Babiš.
Vučić a jeho pravicová Srbská pokroková strana (SNS) stojí před zásadní zkouškou poté, co v této balkánské zemi vládli 14 let. Jejich hlavním vyzyvatelem je kandidátní listina Studentská kandidátka (Studentska lista), kterou podporují protestující vysokoškolští studenti.
Právě srbská mládež stála v čele masových demonstrací, které požadovaly vyvození odpovědnosti za zřícení betonové stříšky na nádraží v Novém Sadu. Mnozí v Srbsku jsou přesvědčeni, že k neštěstí došlo v důsledku nekvalitních stavebních prací při rekonstrukci a nedbalosti spojené s korupcí.
Téměř každodenní protesty otřásly Vučićovou pozicí více než kdy dříve. Demonstranti dokonce přiměli vládu k pádu, přičemž studentská shromáždění přilákala až statisíce lidí.
Srbsko formálně usiluje o členství v Evropské unii, avšak za vlády Vučiće, který udržuje úzké vztahy s Ruskem a Čínou, se tento proces zastavil.