52. stát USA? Island zuří po výroku amerického kandidáta na velvyslance

Buranští a nevzdělaní američtí politici dál trolí svět? Na Islandu vyvolal velkou vlnu nevole kandidát na amerického velvyslance, který žertem prohlásil, že se severská země stane 52. státem USA a on bude guvernér. Tisíce lidí už podepsaly petici vyzývající islandskou ministryni zahraničí, aby nominaci odmítla.
Bývalý kongresman Billy Long, nominovaný prezidentem Donaldem Trumpem na post velvyslance na Islandu, podle portálu Politico v zákulisí Kongresu poznamenal, že Island bude 52. státem Spojených států a on sám jeho guvernérem. Zpráva se objevila ve chvíli, kdy se zástupci Grónsko a Dánsko chystali jednat s USA o napjatých otázkách kolem Arktidy.

Reakce v Reykjavíku byla okamžitá. Islandské ministerstvo zahraničí uvedlo pro The Guardian, že si od americké ambasády vyžádalo vysvětlení. „Ověřujeme pravdivost údajných výroků,“ sdělil úřad.

Možná je čas začít pít, řekla k situaci ve světě šéfka unijní diplomacie Kallasová

Současně vznikla petice adresovaná ministryni zahraničí Katrín Gunnarsdóttir. Autoři v ní upozorňují, že i kdyby šlo o žert, je vůči Islandu a jeho obyvatelům urážlivý. „Jsme země, která si svou svobodu musela vybojovat a dlouhodobě je blízkým spojencem USA,“ stojí v textu. Během několika hodin petici podepsalo přes tři tisíce lidí s výzvou, aby Washington navrhl „kandidáta, který projeví větší respekt“.

Rozčilují vás výroky amerických politiků týkající se připojování jiných států?

Billy Long se následně omluvil. V rozhovoru pro regionální web Arctic Today uvedl, že šlo o nadsázku při neformálním hovoru, kdy si přítomní tropili žerty i na adresu amerického zmocněnce pro Grónsko. „Nebylo to myšleno vážně. Pokud se někdo cítil dotčen, omlouvám se,“ řekl a dodal, že se těší na spolupráci s Islanďany.

Americký zásah v Grónsku by byl katastrofa, konec světa, varuje Tusk

Islandští politici však upozorňují, že načasování výroku bylo nešťastné. Poslanec Sigmar Guðmundsson označil poznámku za „nepříliš vtipný žert“ v kontextu napětí kolem Grónska. „Pro malou zemi, jakou je Island, je to velmi vážné. Bezpečnostní argumenty, které Američané používají u Grónska, se týkají i nás – jde o strategickou polohu obou ostrovů,“ řekl deníku Morgunblaðið.

Podle něj je třeba otevřeně debatovat o tom, jak nejlépe chránit islandské zájmy v měnícím se světě, a to i přes tradičně přátelské vztahy s USA a v rámci NATO.

