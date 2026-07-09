Francouzské prezidentské volby v dubnu příštího roku, patrně nejdůležitější evropské hlasování od 10 let starého brexitu, získaly dramatickou zápletku. Nečekaný byl úterní rozsudek francouzského odvolacího soudu ve věci zpronevěry veřejných prostředků kvůli nelegálnímu placení stranických asistentů Marine Le Penové, který podmíněně umožnil ostře pravicové političce kandidovat. Nečekané bylo i její rozhodnutí do boje vstoupit.
Když vzdorovitě oznámila, že do prezidentských voleb příští rok půjde, vůbec neztrácela čas, okamžitě odstartovala na sociálních sítích předvolební kampaň, se svým chráněncem Jordanem Bardellou, případným budoucím premiérem, po boku. Podstupuje tím ale riziko.
Že Le Penová postoupí do druhého kola je podle současných preferencí téměř jisté, kdo bude jejím případným soupeřem, je ale v mlhách, do klání jde už teď 46 kandidátů.