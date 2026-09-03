Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vrtulníku s ruskými propagandisty došlo palivo. Spadl do škarpy

Autor:
  12:22
Ruský vojenský transportní vrtulník Mi-8, na jehož palubě cestovali ruští televizní novináři a propagandisté spolu se zástupci volební komise, musel nouzově přistát na silnici na ostrově Sachalin. Nedokázal však hladce zastavit...

K incidentu došlo při přiblížení k letišti, kdy vrtulník zhruba pět kilometrů před letištěm náhle začal ztrácet výšku.

Podle ruské agentury Interfax stroji zcela došlo palivo, což vedlo k vysazení obou motorů. Vrtulník se vracel z mysu Trpělivosti (Mis Těrpenija), kde probíhalo předčasné hlasování do Státní dumy.

Tři lidé zahynuli v Rusku při havárii vrtulníku. Patřil tajné službě FSB

Všichni zástupci místní volební komise, čtyři televizní novináři i tři členové posádky vyvázli pouze s modřinami a oděrkami.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Povodeň v Nepálu spustilo zřícení ledovce, míní experti. Fotky z vesmíru ukazují zkázu

Satelitní snímky zachycují údolí u hranice Nepálu a Číny před ničivými...

Středeční bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Uvádějí to experti, kteří analyzovali satelitní snímky zasažené...

Nepálu a Číně hrozí další povodeň. Jezero vzniklé po sesuvu ledovce začalo přetékat

Záběr z dronu zachycuje hasiče při pátracích a záchranných pracích na poškozené...

Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, začalo přetékat. Hrozí další povodeň, která může zasáhnout oblasti, jež už před dvěma dny poničil příval...

Staré jezy, zbytky mostů, nádobí. Podívejte se, co odhalilo sucho na Lipně a Orlíku

Nedostatek vody odhaluje na vodním díle Orlík i základy bývalého řetězového...

Hladiny řek v největších jihočeských nádržích dál klesají. Na Orlíku i na Lipně. Pod Podolským mostem se už objevují zřetelné zbytky starého řetězového mostu přes Vltavu. Na Lipně zase avizovali, že...

Dcera Macronové si našla o 20 let mladšího partnera. Déjà vu, píší média

Tiphaine Auzi&#232;reová (31. května 2024)

Dvaačtyřicetiletá Tiphaine Auzièreová, dcera francouzské první dámy Brigitte Macronové, se zamilovala do dvaadvacetiletého studenta a instruktora vodních sportů. Jejich věkový rozdíl přitáhl...

Všechno je pryč, nebo pod bahnem. Nepál je v šoku, hrozí další katastrofa

Desítky mrtvých, stovky pohřešovaných. Nepál a Čína sčítají škody po katastrofě

Mohutná blesková povodeň v oblasti mezi Nepálem a Čínou ve středu vmžiku smetla vše, co jí stálo v cestě. Lidé se před valící se masou vody a bahnem pokoušeli utéct, živelná katastrofa přesto stovky...

„Byl bych prospěšný,“ chce trojnásobný vrah na svobodu. Soud žádost zamítl

Šumperský okresní soud znovu rozhoduje o žádosti o podmíněné propuštění...

Sériový vrah Jaroslav Hejna z Písecka odsouzený na doživotí zůstane za mřížemi, jeho žádost o podmíněné propuštění dnes zamítl šumperský soud. Přestože Hejna tvrdí, že by byl společnosti prospěšný,...

3. září 2026  7:30,  aktualizováno  12:23

VIDEO: Vrtulníku s ruskými propagandisty došlo palivo. Spadl do škarpy

Vrtulník s ruskými propagandisty havaroval při přistání na Sachalinu

Ruský vojenský transportní vrtulník Mi-8, na jehož palubě cestovali ruští televizní novináři a propagandisté spolu se zástupci volební komise, musel nouzově přistát na silnici na ostrově Sachalin....

3. září 2026  12:22

Dobrá zpráva pro houbaře. Rostou, ale zatím ne hřiby, říká mykolog

Pečárka polní neboli žampion polní roste roky na stejném místě. Pokud u vás...

Deště z konce prázdnin podle mykologa Jana Borovičky z České mykologické společnosti trochu povzbudily růst hub, někde se objevily například žampiony. Podle něj existuje šance, že se nějaká menší...

3. září 2026  12:08

Norové zadrželi ruskou loď, vymáhají miliardy pro Ukrajinu. Pirátství, zuří Moskva

Ruská loď Profesor Molčanov v Barentsburgu (3. září 2026)

Norsko v Arktidě zadrželo ruskou loď, aby zajistilo možnost vymáhat náhradu škody ve výši 4,22 miliardy dolarů (přibližně 88,16 miliardy Kč). Tuto částku přiznal arbitrážní soud ukrajinské státní...

3. září 2026  10:33,  aktualizováno  11:54

SPD do zprávy o extremismu nepatří, rozhodl soud. Omluvy se ale hnutí nedočká

Tomio Okamura na vojenském letišti v Kbelích avizoval cíle návštěvy Číny. (19....

Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), když ho zařadilo do zprávy o extremismu a projevech předsudečné nenávisti za první pololetí roku 2023. Dnes o tom...

3. září 2026  11:54

Opilá řidička třikrát bourala, svědka nabrala na kapotu. Pak šla klidně nakupovat

ilustrační snímek

Několik karambolů způsobila v Ústí nad Labem během jediného odpoledne silně opilá řidička osobního auta. Opakovaně se totiž pokoušela parkovat, což se ani jednou neobešlo bez kolize. Když se jí...

3. září 2026  11:53

Vláda neuspěla. Šámal zůstane soudcem v kauze Pavlovy kompetenční žaloby

Prezident Petr Pavel na summitu NATO v turecké Ankaře. (7. července 2026)

Pavel Šámal zůstane soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Vyloučení Šámala z projednávání a rozhodování navrhla vláda, plénum Ústavního soudu jí však nevyhovělo. V...

3. září 2026  9:19,  aktualizováno  11:36

VIDEO: Drama v pražském metru. Dítě koukalo do mobilu a spadlo před přijíždějící soupravu

Kamera zachytila pád sedmiletého chlapce do kolejiště metra a jeho záchranu

Drama se v první školní den odehrálo v pražském metru. Ve stanici Muzeum spadl do kolejiště sedmiletý chlapec. Právě ve chvíli, kdy do stanice vjížděla souprava. Dítě bleskově stačil vytáhnout...

3. září 2026  11:36

Hladina Orlíku je historicky nejníž. Z vody vystoupilo i Moravcovo peklo

Voda v orlické přehradě kvůli letošnímu extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na...

Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...

3. září 2026  11:31

Putin promluvil o míru. S Ukrajinou jsme v kontaktu, řekl

Vladimir Putin na ekonomickém fóru ve Vladivostoku (3. září 2026)

Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že existuje šance na mírovou dohodu, která by ukončila válku Ruska proti Ukrajině pokračující pátým rokem. Zároveň znovu obvinil Kyjev ze „státního...

3. září 2026  11:16

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zavřeme Goetheho instituty, to je konec německé přítomnosti v Rusku, řekl Lavrov

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na fóru ASEAN (23. července 2026)

Vláda v Moskvě uzavře německé Goetheho instituty v Rusku, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov ve Vladivostoku, kde se účastní Východního ekonomického fóra. Jde podle něj o reakci na ohlášené...

3. září 2026  6:45,  aktualizováno  10:48

Nizozemci reagují na nestabilitu. Část zlatých rezerv přesunuli z USA do Londýna

ilustrační snímek

Nizozemská centrální banka (DNB) přesunula více než čtvrtinu svých zlatých rezerv uložených v USA a Kanadě do Velké Británie. Oznámila to ve čtvrtečním prohlášení s odkazem na obavy z geopolitické...

3. září 2026  10:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.