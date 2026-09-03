K incidentu došlo při přiblížení k letišti, kdy vrtulník zhruba pět kilometrů před letištěm náhle začal ztrácet výšku.
Podle ruské agentury Interfax stroji zcela došlo palivo, což vedlo k vysazení obou motorů. Vrtulník se vracel z mysu Trpělivosti (Mis Těrpenija), kde probíhalo předčasné hlasování do Státní dumy.
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Tři lidé zahynuli v Rusku při havárii vrtulníku. Patřil tajné službě FSB
Všichni zástupci místní volební komise, čtyři televizní novináři i tři členové posádky vyvázli pouze s modřinami a oděrkami.