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Dispečeři kvůli Trumpovi nepřerušili lety. Jeho vrtulník se na chvíli přiblížil k letadlu

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  19:01aktualizováno  19:31
Vrtulník Marine One Joea Bidena přilétá na základnu Fort Lesley J. McNair ve...

Vrtulník Marine One Joea Bidena přilétá na základnu Fort Lesley J. McNair ve Washingtonu, D.C. ( 23. dubna 2023) | foto: Profimedia.cz

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Vojenský vrtulník s americkým prezidentem Donaldem Trumpem se v úterý nakrátko dostal příliš blízko k civilnímu letadlu, které startovalo z washingtonského letiště Ronalda Reagana. Podle Bílého domu Trump nebyl v nebezpečí.

Podle Reuters i tak incident vzbuzuje vážné otázky, proč bylo letadlu umožněno odstartovat. Národní úřad pro bezpečnost v dopravě (NTSB) zvažuje, jestli zahájí vyšetřování.

„Na základě našeho předběžného posouzení bezpečnosti došlo na krátkou dobu ke ztrátě rozestupu, poté se stroje od sebe opět vzdalovaly,“ uvedl americký Federální úřad pro letectví (FAA), podle něhož byl řídící letového provozu po celou dobu v kontaktu s oběma piloty.

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Vrtulník amerického prezidenta, kterému se říká Marine One, od Bílého domu odstartoval v úterý odpoledne kolem 14:33. Regionální spoj společnosti Envoy Air, která patří American Airlines, pak odstartoval o minutu později. Stroj směřoval na Floridu.

Řídící letového provozu nezastavili komerční lety na blízkém letišti navzdory tomu, že jim to ukládají pravidla zavedená po loňské srážce dopravního letadla s vojenským vrtulníkem, při níž zemřelo 67 lidí.

Pravidla FAA také stanoví, že letadla od sebe či od vrtulníků musí být v okolí letišť vzdálena nejméně 2,4 kilometru horizontálně a přibližně 150 metrů vertikálně. Řízení letového provozu je za běžných okolností informováno alespoň tři minuty před startem prezidentského vrtulníku, aby mohlo zastavit odlety a přílety na letišti Ronalda Reagana.

Šéfka NTSB Jennifer Homendyová ve středu uvedla, že její úřad shromažďuje další informace, které spolu s těmi, jež už má, vyhodnotí, a pak rozhodne, zda zahájí vyšetřování.

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