Susan Smithová před komisí, která rozhoduje o podmínečném propouštění vězňů, ve čtvrtek znovu vyjádřila lítost nad činem, za který si odpykává trest. „Dostala jsem se na úplné dno ve chvíli, kdy jsem nechala auto sjet do jezera,“ uvedla během slyšení.
Podle svých slov se za uplynulé roky změnila a dospěla. Zároveň zdůraznila, že svého jednání velmi lituje. Její omluvy však členy komise nepřesvědčily. Její žádost o propuštění jednomyslně zamítli, uvedl server BBC.
Proti jejímu návratu na svobodu dlouhodobě vystupuje také otec zavražděných chlapců David Smith. Už při předchozím slyšení v roce 2024 prohlásil, že třicet let za mřížemi není dostatečným trestem.
„To je pouhých 15 let za každé dítě. Za její vlastní děti. To prostě nestačí,“ uvedl tehdy.
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Nejprve tvrdila, že jí auto ukradl neznámý muž
Tragédie se odehrála v roce 1994. Smithová tehdy připoutala své syny, tříletého Michaela a ročního Alexe, do dětských sedaček a nechala automobil sjet do jezera.
Zpočátku policii tvrdila, že ji v noci přepadl neznámý muž a auto jí ukradl i s dětmi uvnitř. Následně veřejně prosila o jejich bezpečný návrat, přestože chlapci už v té době leželi na dně jezera. Nakonec se však k vraždě přiznala.
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Prokurátoři během soudního procesu tvrdili, že důvodem jejího jednání byl milostný vztah. Muž, se kterým měla poměr, jí údajně naznačil, že její děti stojí v cestě jejich společné budoucnosti.
Obhajoba naopak argumentovala tím, že Smithová v době činu procházela vážným psychickým zhroucením. Podle právníků chtěla zemřít společně se svými syny, ale na poslední chvíli automobil opustila.
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Nakonec Smithovou odsoudili za vraždu. Podle tehdejší legislativy Jižní Karolíny však mohla po odpykání třiceti let trestu začít usilovat o podmínečné propuštění. Další žádost může podat každé dva roky. Aby uspěla, potřebovala získat podporu alespoň dvou třetin přítomných členů komise. Její žádost však nepodpořil ani jeden z nich. Za mřížemi tak zůstává i nadále.