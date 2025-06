Nikdo by to do nich neřekl. Jaké vraždící bestie se skrývaly za fasádou líbezného páru?

Česká televize nedávno uvedla film Manželé Stodolovi, který ukazuje (samozřejmě s určitou uměleckou licencí) vztahy uvnitř manželského páru, který se vydal na cestu zločinu.

Příběh je inspirovaný skutečnými osobami a událostmi let 2001 a 2002, kdy Jaroslav a Dana Stodolovi sprovodili ze světa osm starých lidí, aby získali jejich peníze nebo cennosti.

Stodolovi se tak v Česku stali symbolem vraždícího páru, který kromě lásky spojuje i zločin.

Tyto páry mají jedno společné: Sdílené tajemství je k sobě poutá víc než snubní prsteny – až nakonec škrtí jako oprátka. Jak často znamená konec vražedné šňůry i konec partnerství? Přinášíme přehled vraždících dvojic, které své zatčení i odsouzení řešily každá jinak.

Rebelové bez příčiny? Starkweather a Fugateová

Vraždící duo Charles Raymond Starkweather a Caril Ann Fugateová řádilo v USA v 50. letech. Tihle rodáci z Nebrasky se poznali ve věku 18 a 13 let. On byl přímo posedlý filmem Rebel bez příčiny (1955). Do jeho hlavního hrdiny, ztvárněného hercem Alainem Delonem, se stylizuje se všemi podrobnostmi. Včetně účesu a nezbytné cigarety v koutku úst.

Mladičká Caril Ann Fugateová na takovou image slyší a utíká za ním i přes zákazy rodičů. Těžko říct, jak vážně to myslí, když si mu stěžuje, že ji jen omezují a bez nich by jí bylo líp. Charles její „přání“ vyplní. Rodiče zastřelí, dvouletou sestru ubodá.

Na cestě bez cíle

Pak se oba vydají na rebelskou cestu po Americe. Týden křižují Nebrasku a zabíjejí různé lidi. Bez příčiny. Výjimkou není ani dvojice, která jim nabídne svezení poté, co jejich vůz uvízne v bahně. Policie je chytí zhruba za týden, a vlastně díky náhodě.

Charles zrovna „žádá“ o pomoc jiného motoristu poté, co jim na dálnici kikslo auto. Žádost se ale odehrává se zbraní v ruce a muži neujdou stopy od krve uvnitř vozu. Podle některých zdrojů je dokonce v autě stále přítomné mrtvé tělo původního majitele. Motorista se pokusí Charlese odzbrojit. Vrah tak razantní útok nečeká, dojde k potyčce a zanedlouho si jí povšimne projíždějící zástupce šerifa William Romer.

V následném procesu je Charles uznán vinným z 11 vražd. Dostane elektrické křeslo. Caril Ann vyvázne mnohem lépe, mimo jiné i proto, že v době zločinů je jí pouhých 14 let. V roce 1976 se dostane na svobodu.

Starkweather zemřel na elektrickém křesle ve 20 letech.

Muž chrání partnerku. Zpočátku

Případ mladého páru z Nebrasky má zajímavou paralelu s českými vraždícími manželi Jaroslavem a Danou Stodolovými. Také Charles, podobně jako Jaroslav Stodola, vypovídá zpočátku tak, aby svou partnerku co nejvíce vyvinil. Dokonce tvrdí, že svou milou unesl a držel jako rukojmí.

Policie ale přijde na to, že Caril Ann (podobně jako Dana Stodolová), má sama na svědomí nejméně jednu z vražd. U Stodolové je to zabití důchodkyně z Kardašovy Řečice, u Fugateové obchodní cestující Merle Collison ve Wyomingu.

V obou případech začne mužský člen páru vypovídat proti své partnerce až ve chvíli, kdy se na ni naštve – Stodola kvůli vraždě, o které ani nevěděl, Starkweather poté, co ho seznámili s výpovědí jeho partnerky, ve které vše svalovala na něj.

Padá jablko daleko od stromu? Případ Gallegovi

S dalším párem, Geraldem a Charlene Gallegovými, zavítáme ještě o něco dál na západ. Koncem 70. let se stanou postrachem mladých dívek, skoro ještě dětí, v kalifornském Sacramentu. Jejich motivace je obzvlášť odporná – přináší jim uspokojení mučit a zabíjet ty, které se nechají vlákat do jejich auta pod příslibem prodeje marihuany.

Gerald a Charlene jsou výjimeční tím, jak hodně se k sobě nehodí. Jestli jste si někdy mysleli, že rodinné zázemí je pro budoucí trestní bezúhonnost nebo naopak sklony k zločinu zásadní, Geraldova rodina vám to zcela potvrdí. A ta Charlenina vyvrátí. Jak to s těmito manželi bylo?

Geraldův otec, Gearald A. Gallego, se v březnu 1955 dostane na titulní stránky amerických novin. Ne, že by se zasloužil o nějaký společensky prospěšný čin. Stane se prvním člověkem, kterého stát Mississippi popraví – v nové plynové komoře. Za vraždu policisty. Geraldova matka, prostitutka, která si domů vodí jak partnery, tak zákazníky, neposkytuje dospívajícímu chlapci dostatečné citové zázemí. Naopak – nebrání tomu, aby její mužští návštěvníci syna bili i zneužívali dle libosti.

Nikdo se ani nemůže moc divit, že se Gerald na šikmé ploše ocitne už v 10 letech, kdy je poprvé zatčen za loupení u sousedů. Další delikty a zatčení se přidávají jako korálky na šňůře, a když se seznámí s Charlene mladší o deset let, už je jich 23.

Vražedkyně s IQ Einsteina

Charlene je jeho pravý opak. Pochází z poměrů, kterým se říká „dobrá rodina“. Její otec je šéf potravinářské firmy, matka vede síť jejích prodejen. Charlene je tichá, chytrá a skvěle se učí. V různých přehledech vrahů řazených podle jejich IQ bývá jmenována na čelných místech s hodnotou 160.

Jen pro srovnání, takové IQ bývá připisováno geniálnímu fyzikovi Albertu Einsteinovi. Hodnotu, která se traduje u Charlene, lze ale těžko ověřit. Proč se taková dívka dá dohromady s delikventem Geraldova typu, je vlastně záhadou. Možná tu svou roli hrají příliš vysoké nároky, které na ni rodiče mají, když musí po úrazu matky suplovat její práci v byznysu.

Utíká k drogám, alkoholu, a také do manželství, které jí ale stabilitu nepřinese. Když se setká s Geraldem, je jí dvacet let a je už dvakrát rozvedená. Jejich zpočátku vášnivý vztah brzy vyprchá a Gerald navrhne, aby mu Charlene pomohla získat „sexuální otrokyně“. Tím začíná zhruba dvouletá zločinná cesta tohoto páru, která za sebou nechá nejméně 10 mrtvých dívek.

Nejisté oběti

Charlene svému manželovi pomáhá vyhledávat a unášet mladé ženy, které pak pár vězní, mučí a vraždí. První dívkou, která se stane jejich obětí, je zřejmě 16letá Sandra Butlerová, která zmizí beze stopy poté, co jde ven z domu svých rodičů ve Sparksu v Nevadě. Její tělo se ale nenajde a důkazy proti Gallegovým chybí. Než je policisté v roce 1981 zatknou za jiné, novější vraždy, je Butlerová nezvěstná už třetím rokem.

Deset vražd a ještě více pokusů o ně vynese Geraldovi trest smrti a jeho partnerce 16 let vězení. Když v roce 1997 vyjde na svobodu, poskytne rozhovor novinářům z Reno Gazette, ve kterém se označí za jednu z Geraldových obětí. „Jsou oběti, které zemřely, a ty, které přežily,“ konstatuje. Změní si jméno, přestěhuje se a o vraždách už mluvit nechce.

Dvacet let vraždění. Manželé Westovi

Další manželský pár, který se pustil do vraždění a který vám představíme, patří mezi ty nejznámější. Je to jak kvůli počtu obětí, který se odhaduje na několik desítek, tak extrémně dlouhé době, po kterou páchali zločiny. Nejméně dvanáct, možná ale až 50 obětí v průběhu dvou dekád mají na svědomí manželé Frederick a Rosemary Pauline Westová z britského Gloucesteru.

Poznají se v roce 1968, kdy je Rosemary teprve 15 let a utíká z domova plného násilí. Rozvedený a několikrát trestaný Frederick je skoro o 9 let starší. Vezmou se, mají děti, ale klidný život to není. Frederick je každou chvíli ve vězení za násilnosti a své mladičké manželce nechá na krku i svou 8letou dcerku z prvního manželství. Když ho pak znovu zavřou, Rosemary dívku ubodá a její tělo pohřbí pod verandou. Frederick to sice po návratu z vězení zjistí, ale nevadí mu to.

Frederick West a Rosemary Westová na rodinném snímku. Na zahradě a pod verandou domu Fredericka Westa a Rosemary Westové policisté našli celkem devět mrtvol.

Dům hrůzy na Cromwell street

V následujících letech se z bydliště Westových stane skutečný dům hrůzy. Manželé sem přivážejí unesené dívky, mučí je a zabíjejí. Pohřbívají je pod verandou. Frederick znásilňuje i vlastní dcery. Jedna z nich, Heather, se pokusí ho udat. Manželé ji za to zabijí. Druhá, Mae, je opatrnější. Svěří se spolužákům a záhy začne policie pátrat po tom, co se vlastně stalo s Heather. Její tělo najde pod domem Westových na Cromwell street. A nejen její.

Manželé jsou potrestáni doživotními tresty. Připisuje se jim celkem 12 vražd. Později policie najde pod jejich domem ještě další těla, Frederick se ale rozšíření obžaloby nedočká. V roce 1995 spáchá sebevraždu ve své cele. Marně věří, že to pomůže k propuštění jeho ženy na svobodu. Jeho přeživší děti, které na něj kupodivu nezanevřou, popisují, že se za poslední rok změnil. Projevoval k nim a ke svým vnoučatům vřelejší city, často plakal.

O šest let později dá Rosemary své první veřejné vyjádření. Uvede, že se cítí nevinná, ale že nebude usilovat o propuštění, protože ví, že by venku nemohla vést normální život. Rozsudek jí umožnil požádat o propuštění v roce 2019, ale zřejmě toho nevyužila. V současnosti je stále ve vězení. Je jí 71 let, velmi špatně chodí a podle posledních zpráv se straní ostatních.