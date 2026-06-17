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Seniorce zasadila osmdesát bodných ran. Soud uložil nezletilé dívce osm let vězení

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  21:07
Vídeňský soud ve středu uložil trest osmi let odnětí svobody 14leté dívce za ubodání 64leté ženy při návštěvě jednoho z hřbitovů v rakouské metropoli. Zasadila jí více než 80 ran nožem, uvedla agentura APA. Odsouzená dívka bude umístěna do forenzně-terapeutické léčebny. Rozsudek je pravomocný.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Podle vyšetřovatelů dívka, která se roky potýká s duševními problémy, pobodala 23. února na hřbitově Baumgarten ve čtvrti Penzing zcela cizí ženu skládacím nožem, hnaná vražednými fantaziemi. Oběť zemřela na místě činu.

„Omlouvám se za to, co jsem té ženě udělala,“ řekla dívka podle APA před vynesením rozsudku. „Hluboce lituji, že jsem vzala život,“ dodala.

Teenagerka soudu řekla, že téměř denně sledovala násilná videa a filmy o sériových vrazích. „Vzrušovalo mě to,“ připustila.

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Mezi polehčující okolnosti patřilo její doznání, spolupráce s vyšetřovateli, čistý trestní rejstřík a vliv léků v době činu. Soudkyně uvedla, že „obzvláště zavrženíhodný motiv“ je naopak přitěžující okolností. Proto byl trest stanoven na horní hranici trestní sazby.

„Vstala jsem a cítila jsem se napjatá,“ řekla dívka o svém rozpoložení v den činu. „Zírala jsem na strop ve svém pokoji až do oběda. Vzala jsem nůž a pomyslela jsem si, že musím někoho zabít,“ cituje ji deník Der Standard. Zavírací nůž si údajně koupila týden před činem také proto, aby ublížila sama sobě.

Dívka žila v době činu v sociálně-psychiatrickém zařízení. Duševními problémy trpěla od devíti let.

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