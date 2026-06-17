Podle vyšetřovatelů dívka, která se roky potýká s duševními problémy, pobodala 23. února na hřbitově Baumgarten ve čtvrti Penzing zcela cizí ženu skládacím nožem, hnaná vražednými fantaziemi. Oběť zemřela na místě činu.
„Omlouvám se za to, co jsem té ženě udělala,“ řekla dívka podle APA před vynesením rozsudku. „Hluboce lituji, že jsem vzala život,“ dodala.
Teenagerka soudu řekla, že téměř denně sledovala násilná videa a filmy o sériových vrazích. „Vzrušovalo mě to,“ připustila.
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Mezi polehčující okolnosti patřilo její doznání, spolupráce s vyšetřovateli, čistý trestní rejstřík a vliv léků v době činu. Soudkyně uvedla, že „obzvláště zavrženíhodný motiv“ je naopak přitěžující okolností. Proto byl trest stanoven na horní hranici trestní sazby.
„Vstala jsem a cítila jsem se napjatá,“ řekla dívka o svém rozpoložení v den činu. „Zírala jsem na strop ve svém pokoji až do oběda. Vzala jsem nůž a pomyslela jsem si, že musím někoho zabít,“ cituje ji deník Der Standard. Zavírací nůž si údajně koupila týden před činem také proto, aby ublížila sama sobě.
Dívka žila v době činu v sociálně-psychiatrickém zařízení. Duševními problémy trpěla od devíti let.