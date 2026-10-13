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Vůdce gangu odsoudili za vraždu rappera Shakura. Ve vězení si odsedí desítky let

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  22:06
Třiašedesátiletý Duan „Keffe D“ Davis byl obviněn v roce 2023 a vinu odmítá....

Třiašedesátiletý Duan „Keffe D“ Davis byl obviněn v roce 2023 a vinu odmítá. Soud v Las Vegas (srpen 2026) | foto: ČTK

Raper Tupac Shakur ve filmu Juice
Třiašedesátiletý Duan „Keffe D“ Davis byl obviněn v roce 2023 a vinu odmítá....
Slavný raper Tupac (2Pac)
Třiašedesátiletý Duan „Keffe D“ Davis byl obviněn v roce 2023 a vinu odmítá....
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Bývalý vůdce pouličního gangu Duane „Keffe D“ Davis byl odsouzen ke 40 letům až doživotí za zosnování vraždy rappera Tupaca Shakura, kterého v roce 1996 zastřelili v Las Vegas. O podmínečné propuštění bude moci 63letý Davis požádat nejdříve po odpykání 40 let, podle žalobců tak pravděpodobně stráví zbytek života ve vězení. Porota ho v srpnu uznala vinným z vraždy prvního stupně se střelnou zbraní.

Davisův právník Michael Sanf uvedl, že se jeho klient hodlá odvolat. Podle Sanfa prokuratura s obžalobou příliš otálela.

V Las Vegas začal výběrem poroty soud s mužem obviněným z vraždy Tupaca

Shakur, známý také pod uměleckými jmény 2Pac a Makaveli, je považován za jednoho z nejvlivnějších rapperů všech dob. Postřelen byl 7. září 1996 v Las Vegas ve státě Nevada z bílého cadillaku, když seděl na místě spolujezdce v černém BMW s rapovým producentem Marionem „Suge“ Knightem na cestě do klubu, kde měl vystupovat. Shakur o šest dní později zraněním podlehl, Knight přežil.

Po celá léta nebyl z rapperovy smrti nikdo obviněn, dokud Davis nezačal vydávat veřejná prohlášení a paměti, v nichž tvrdil, že byl v cadillaku a dal zbraň ostatním na zadním sedadle. O tom, kdo stiskl spoušť, se ale neví. Podle prokuratury si Davis opatřil zbraň a „vyrazil na lov“ Shakura a Knighta poté, co oba dříve v osudnou noc zbili Davisova synovce.

Třicet let od vraždy Tupaca. Raper nebyl jediným hudebníkem zabitým při střelbě

Davis je jediným ještě žijícím člověkem ze čtyř mužů, kteří podle obžaloby seděli ve vozidle. Člověk, který měl Davisovi zbraň původně dát, je rovněž mrtvý. Prokuratura netvrdila, že Davis stiskl spoušť, ale že nese trestní odpovědnost, protože poskytl zbraň a nařídil střílet. Podle nevadských zákonů může být nicméně osoba, která pomáhá jiné osobě spáchat vraždu, za tento čin odsouzena.

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Témata: vražda, raper, Věznice

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