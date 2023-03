Spolužačce zasadil 114 smrtelných ran. Šestnáctiletý vrah teď dostal doživotí

„Tento případ je pravděpodobně nejtěžším a nejvíce šokujícím případem, kterým se tento okres, okres Saint Johns, kdy zabýval,“ řekl floridský soudce Lee R. Smith před vynesením rozsudku.

Promluvil také k rodině oběti a zdůraznil, jak velkou ztrátu jí smrt dívky způsobila. Dodal, že oceňuje, že její otec Forrest Bailey měl se soudním řízením trpělivost.

Odsouzení šestnáctiletého Aidena Fucciho k doživotí padlo po dvou dnech trvajících výpovědích. Ve středu členové rodiny zavražděné přečetli soudu emotivní prohlášení. Starší sestra oběti Alexis Baileyová zahájila svou výpověď tím, že do sklenice vhodila 114 kamenných srdcí, jedno za každé bodné zranění, které její sestra utrpěla.

Slyšení se zúčastnila také Fucciho babička Deborah Spiwaková, která ve středu soud požádala o milost pro svého vnuka.

„Prosím, neodstraňujte ho navždy z našich životů ... Vím, že v Aidenovi je něco dobrého,“ uvedla. K jejímu přání soudce přihlédnul. Odsoudit Fucciho k trestu smrti navíc nemohl z důvodu jeho nízkého věku.

„Chtělo to hodně odvahy. Nebylo to pro ni snadné, ale ukázalo to tomuto soudu, že Aiden měl dobré a stabilní domácí prostředí,“ řekl Smith o Fucciho výchově.

Fucci i jeho rodiče navíc soudu předložili dopisy, v nichž se omluvili za své činy a požádali o milost.

Šestnáctiletému Aidenovi Fuccimu bylo teprve 14 let, když v lese poblíž místa, kde oba teenageři žili, zavraždil třináctiletou spolužačku Tristyn Baileyovou.

K jejímu usmrcení se poprvé přiznal těsně před únorovým zahájením procesu. Podle vyšetřovatelů však odsouzený krátce před vraždou informoval několik svých přátel o svém úmyslu „někoho zabít“, i když nebylo jasné, zda byla Baileyová od počátku jeho zamýšleným cílem.

Jeho případ může být podle floridských zákonů znovu přezkoumán za 25 let. Obhájci chlapce požadovali čtyřicetiletý trest.