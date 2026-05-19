„Sklidila, co zasela.“ Za vraždu 17leté influencerky dostal Pákistánec trest smrti

Sana Yousaf byla 17letá hvězda sociální sítě TikTok, kterou sledovaly miliony lidí. Natáčela videa o vaření, módě a zdravém životním stylu. Otevřeně také mluvila o svých vztahových problémech, což je v Pákistánu, převážně muslimské zemi, stále považováno za tabu.
Loni v červnu ji v jejím domě v Islámábádu zastřelil 22letý Umar Hayat kvůli tomu, že ho několikrát odmítla, uvedla policie a rodina oběti.
Vražda Yousaf vyvolala pobouření po celé zemi a znovu rozproudila debatu o bezpečnosti žen poté, co ji někteří komentující na internetu vinili z odpovědnosti za vlastní smrt.
Pod jejím posledním příspěvkem, videem k oslavě jejích 17. narozenin, se vedle kondolencí objevily také vzkazy o tom, že „sklidila, co zasela“, nebo že si zasloužila zabít, protože „poškozovala image islámu“.