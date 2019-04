Zprostředkovatel Kuciakovy vraždy píše jeho rodičům: Odpusťte mi, prosím

Když šla Zlatica Kušnírová, matka snoubenky novináře Jána Kuciaka, před pár dny k poštovní schránce, už zdálky viděla, že z ní neobvykle trčí dopis. Takové zvláštní psaní, které by se pohodlně vešlo do schránky, přesto je pošťačka zasunula tak, že ven koukalo jméno odesilatele. Zoltán Andruskó, člověk, který figuruje v případu vraždy novináře a jeho snoubenky jako zprostředkovatel.



„Ruce se mi začaly třást, hned jak jsem to vytahovala ze schránky. Okamžitě jsem volala Kuciakovým, jestli dostali také nějaký dopis, ale o žádném nevěděli. Až později volali, že jim právě listonoš donesl stejné psaní,“ vypráví Zlatica Kušnírová. Jako první na existenci dopisu upozornila Televize Markíza.



„Kdyby se dal vrátit čas“

V ručně psaném listu byly jen čtyři věty. „Odpusťte mi, prosím. Kdyby se dal vrátit čas, tak to udělám,“ píše v něm Andruskó, který spolupracuje s policií a je jediný, kdo rodiny zavražděných kontaktoval.

„Nevím, co čeká. Nikdy mu neodpustím, toto nebyla havárie nebo nešťastná nehoda, kde by se to dalo pochopit a odpustit, toto byla chladnokrevná poprava, za kterou dostali peníze,“ řekla Kušnírová.

Od minulého týdne přesto o dopisu denně – stejně jako Kuciakovi – přemýšlí. Zda Andruskó svého činu upřímně lituje, nebo jestli jde jen o promyšlený tah.

„Těžko říct, zda mu to poradili advokáti, aby dostal nižší trest a projevil lítost, nebo jestli to napsal sám od sebe. Mně je to ale úplně jedno, já mu to neodpustím nikdy,“ dodala Kušnírová.

Otec novináře Jána Kuciaka Jozef dostal dopis naprosto totožný. Na rozdíl od Kušnírové on by pachatelům odpustit dokázal. „Když to není přímo vrah, tedy člověk, který střílel, a kdybych věděl, že jeho lítost je opravdu upřímná, pak bych byl schopný odpustit. Nyní jsou ale ve mně pochybnosti, zda je to jen hra, nebo zda to opravdu myslí upřímně od srdce,“ řekl MF DNES Kuciak.

Kdo nakonec střílel?

Dopis přišel v době, kdy se vyšetřování vraždy zamotalo, respektive zkomplikovalo. Policisté v souvislosti s vraždou obvinili pět lidí. Kontroverzního podnikatele Mariána Kočnera, který si měl smrt novináře Kuciaka objednat u překladatelky Aleny Zsuzsové. Ta podle policie oslovila právě Andruskóa, podnikatele z Komárna, který jí dlužil peníze. A ten následně dojednal vraždu s dvěma zabijáky – bratranci Tomášem Szabóem a Miroslavem Marčekem, kterým předal fotky Kuciaka, jeho adresu i další detaily.

Policie se až dosud domnívala, že střelcem, který dva mladé lidi v jejich domě ve Velké Mači zastřelil, byl bývalý policista Tomáš Szabó. Marček podle nich byl jen šoférem, který s ním vraždu plánoval a na místo jej dovezl.

Jenže právě Miroslav Marček se nyní přiznal, že střílel on. A přiznal se i k další vraždě z prosince 2016, kdy někdo zabil v Kolárovu, odkud Marček pochází, podnikatele Petera Molnára.

Policie Marčeka i Szabóa už tehdy vyslýchala, ale z ničeho neobvinila. Podezřelí byli proto, že Marček dělal podnikateli šoféra, Szabó bodyguarda.

„Samozřejmě vyšetřovací tým pracuje s verzí, že střelcem v obou případech byl Miroslav Marček. Zároveň však i s verzí, že může jít jen o účelovou výpověď, kterou se budou obvinění snažit zkomplikovat prokázání viny u soudu,“ řekl MF DNES zdroj blízký vyšetřování.

Podle něj policie musí jednoznačně prokázat, kdo střílel. A tím, že se k činům doznal Marček, se vše zkomplikovalo a před soudem pak může nejednoznačné prokázání – kdo byl střelcem a kdo pomocníkem – hrát klíčovou roli.

Marček každopádně policistům ukázal i místa, kde se měl zbavit střelných zbraní. Zavedl je k řekám Malému Dunaji a Váhu. V nich pak policejní potápěči skutečně nalezli torza zbraní či zbraně.

Slovenská policie vydala dokument o vraždě Jana Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové:



VIDEO: Slovenská policie vydala dokument o vraždě Kuciaka

Zda jde o pistole, kterými byli zavražděni jak Kuciak s Kušnírovou, či ještě dříve Molnár, teď musí prokázat expertiza.

Slovenské úřady, prokuratura ani policie se k novým posunům ve vyšetřování dvojnásobné vraždy na objednávku nechtějí vyjadřovat.

Generální prokuratura nyní vydala pouze prohlášení, že veškeré podrobnosti zveřejní, až to dovolí trestní řízení.

„Zveřejňování jakýchkoliv podrobností z probíhajícího vyšetřování může v konečném důsledku negativním způsobem zasáhnout do vyšetřování a zejména zpochybnit jeho závěry,“ uvedla mluvčí prokuratury Andra Predajňová.

Soud také nyní zamítl stížnost podnikatele Mariána Kočnera na jeho stíhání. Vyšetřovatel jej obvinil z objednání vraždy v březnu. A u soudu si stěžuje i Kočnerův advokát Marek Para. Podle jeho slov nemohl nahlédnout do spisu a přečíst si, proč je jeho klient stíhán v souvislosti s vraždou. „To mi neumožňuje odůvodnit již podanou stížnost,“ komentoval advokát.

Další plánované vraždy

Právě Kočner a jeho byznys, nároky na vracení DPH, investice do nemovitostí i fungování jednotlivých firem byly často terčem Kuciakových článků. Kontroverzní podnikatel pak novináři předloni na podzim vyhrožoval, že „se o něj bude zajímat a hledat na něj a jeho rodinu špínu“.

Slovenská policie mezitím začala vyšetřovat plánované vraždy prokurátorů Petra Šufliarského a Maroše Žilinky nebo právníka a bývalého ministra vnitra Daniela Lipšice. Ty všechny měla odstranit stejná skupina pachatelů. Obviněn ale zatím nikdo nebyl.