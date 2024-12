Dva muži, kteří drsně odkopali Ameriku. Jednoho za vraždu oslavují, druhý je lotr

Pár desítek hodin poté, co chytli Luigiho Mangioneho, který v New Yorku zezadu odstřelil nic netušícího šéfa největší zdravotní pojišťovny v USA, porota na Manhattanu osvobodila jeho vrstevníka Daniela Pennyho. Ten v newyorském metru zastavil muže, jenž vtrhl do vagonu a začal na pasažéry řvát, že je pozabíjí, je mu už všechno jedno a je připraven umřít.

Onlinová levice, která je otřesena, když v americké menze uvaří japonské jídlo, což považuje za kulturní krádež a urážku, bere vraždu manažera jako „spravedlnost“.