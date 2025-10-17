Podezřelá smrt majitele značky Mango. Policie vyšetřuje případ jako vraždu

Původně policie případ odložila jako nešťastnou nehodu, později se však rozhodla vyšetřování obnovit, uvedla stanice Cadena Ser. Podezření policistů vyvolaly nesrovnalosti ve výpovědi syna Jonathana, který byl s otcem v horách, když podnikatel při pádu zemřel.
V horách u Barcelony tragicky zahynul zakladatel módních obchodů Mango
Neštěstí se stalo v místě, které podle policie není nikterak nebezpečné, a navíc při výstupu, který nebyl pro zkušeného horolezce Andice nijak zvlášť náročný.
Vyšetřovatelé se zatím k věci oficiálně nevyjádřili. Rodina zemřelého ale v prohlášení naznačuje, že mezi vyšetřovanými je právě syn. Rodina uvedla, že s vyšetřovateli spolupracuje. „A je si také jistá, že toto řízení skončí co nejdříve a že se prokáže nevina Jonathana Andice,“ uvedla v prohlášení.
Podle deníku El País, který se odkazuje na své policejní zdroje, vyšetřovatelé nemají žádný přímý důkaz, jenž by usvědčoval podezřelého syna z otcovraždy. Řada indicií však podle vyšetřovatelů ukazuje, že smrt nebyla pouhým neštěstím.
Policie tak vyšetřování předložila dozorující soudkyni, která nařídila maximální diskrétnost. Bez přímých svědků však podle deníku El País bude pro policii obtížné prokázat cizí zavinění smrti.
Cesta z tržiště
Isak Andic se narodil 20. října 1953 v Istanbulu do židovské rodiny. Do Katalánska se přestěhoval ve 14 letech a tři roky nato začal prodávat první oblečení na tržištích a později prodával v obchodech v Barceloně či Madridu. První prodejnu značky Mango otevřel v roce 1984 v Barceloně, nyní jich má firma přes 2500 ve stovce zemí světa.
Časopis Forbes uvedl, že hodnota majetku zemřelého podnikatele se pohybuje kolem 4,5 miliardy eur (téměř 110 miliard Kč). Byl tak nejbohatším člověkem v Katalánsku a pátým nejbohatším ve Španělsku.