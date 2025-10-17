Podezřelá smrt majitele značky Mango. Policie vyšetřuje případ jako vraždu

  19:32
Katalánská policie vyšetřuje tragické úmrtí zakladatele módní značky Mango a jednoho z nejbohatších Španělů Isaka Andice jako vraždu. Mezi podezřelými je podnikatelův syn Jonathan Andic, napsala v pátek španělská média. Podnikatel zemřel v prosinci loňského roku při exkurzi v horách.
Zakladatel obchodního řetězce Mango Isak Andic je nejbohatším mužem Katalánska. (18. března 2024) | foto: Profimedia.cz

Původně policie případ odložila jako nešťastnou nehodu, později se však rozhodla vyšetřování obnovit, uvedla stanice Cadena Ser. Podezření policistů vyvolaly nesrovnalosti ve výpovědi syna Jonathana, který byl s otcem v horách, když podnikatel při pádu zemřel.

V horách u Barcelony tragicky zahynul zakladatel módních obchodů Mango

Neštěstí se stalo v místě, které podle policie není nikterak nebezpečné, a navíc při výstupu, který nebyl pro zkušeného horolezce Andice nijak zvlášť náročný.

Zakladatel řetězce Mango Isak Andic v doprovodu supermodelky Kate Moss v Barceloně (30. května 2012)

Vyšetřovatelé se zatím k věci oficiálně nevyjádřili. Rodina zemřelého ale v prohlášení naznačuje, že mezi vyšetřovanými je právě syn. Rodina uvedla, že s vyšetřovateli spolupracuje. „A je si také jistá, že toto řízení skončí co nejdříve a že se prokáže nevina Jonathana Andice,“ uvedla v prohlášení.

Podle deníku El País, který se odkazuje na své policejní zdroje, vyšetřovatelé nemají žádný přímý důkaz, jenž by usvědčoval podezřelého syna z otcovraždy. Řada indicií však podle vyšetřovatelů ukazuje, že smrt nebyla pouhým neštěstím.

Hra na schovávanou? Zločince na útěku láká Španělsko, „zářezů“ policie přibývá

Policie tak vyšetřování předložila dozorující soudkyni, která nařídila maximální diskrétnost. Bez přímých svědků však podle deníku El País bude pro policii obtížné prokázat cizí zavinění smrti.

Cesta z tržiště

Isak Andic se narodil 20. října 1953 v Istanbulu do židovské rodiny. Do Katalánska se přestěhoval ve 14 letech a tři roky nato začal prodávat první oblečení na tržištích a později prodával v obchodech v Barceloně či Madridu. První prodejnu značky Mango otevřel v roce 1984 v Barceloně, nyní jich má firma přes 2500 ve stovce zemí světa.

Časopis Forbes uvedl, že hodnota majetku zemřelého podnikatele se pohybuje kolem 4,5 miliardy eur (téměř 110 miliard Kč). Byl tak nejbohatším člověkem v Katalánsku a pátým nejbohatším ve Španělsku.

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Podezřelá smrt majitele značky Mango. Policie vyšetřuje případ jako vraždu

„Nelžete o nás.“ Brněnská univerzita chce od pražské rektorky Králíčkové omluvu

Vedení Masarykovy univerzity (MUNI) v Brně zvažuje předžalobní výzvu na rektorku Univerzity Karlovy (UK) Milenu Králíčkovou. Důvodem je její vyjádření pro Hospodářské noviny, kde uvedla, že brněnská...

17. října 2025  15:58,  aktualizováno  16:26

„Akce ve spravedlivé válce“. Polsko nevydá podezřelého z útoku na Nord Stream

Polský soud zamítl vydat do Německa Ukrajince, který je podezřelý, že se v roce 2022 podílel na poškození baltského plynovodu Nord Stream. Také zrušil jeho vazbu. Policie zatkla Volodymyra Žuravlova...

17. října 2025  14:07,  aktualizováno  16:22

