Kolumbijec v Londýně rozčtvrtil dva muže, ve vězení má strávit skoro půl století

Pětatřicetiletý Yostin Andres Mosquera zavraždil loni v červenci 62letého Alberta Alfonsa a 71letého Paula Longwortha kladivem a nožem. Oběti byly spolu ve vztahu a žily v bytě na západě Londýna, kde Mosquera také krátce pobýval. Odsouzený, který se s Alfonsem seznámil přes internet, oběma mužům usekl hlavu, rozčtvrtil je, části jejich těl zmrazil a zbytek odvezl ve dvou kufrech do města Bristol na jihozápadě Anglie. Policie jej pak zatkla na tamním vlakovém nádraží.
Soudce vraždy popsal jako promyšlené a naprosto podlé s tím, že Mosquera útoky spáchal za účelem zisku. Odsouzený se totiž po vraždě pokusil ukrást peníze z bankovních účtů obětí a také doufal, že prodá jejich byt. „Zdůrazňuji, že tento trest 42 let je minimální. Možná nikdy nebudete propuštěn,“ řekl soudce odsouzenému.
Mosquera nedostal podle soudu doživotní trest, který by znamenal, že by nikdy neměl nárok na podmínečné propuštění. Bylo to částečně kvůli tomu, že Mosquera nebyl v minulosti odsouzen ani ve vlasti a ani v Británii a také kvůli tomu, že v dětství mohl být týrán.