Vybral si dívku, unesl ji, její rodiče zastřelil. Muž v USA dostal doživotí

Zločin, který se loni 15. října odehrál v malém městečku Barron, šokoval svou brutalitou. Patterson nedal žádnou šanci rodičům dívky, kterou si vybral poté, co ji jednou zahlédl ve školním autobusu. Jamese a Denisu Clossovy zastřelil a poté jejich 13letou dceru Jayme si odvedl „za ženu“.

Po 88 dnech, letos 11. ledna, se dívce v nestřežené chvilce podařilo utéci z domku ve městečku Gordon, kde ji únosce věznil, asi 100 kilometrů severně od jejího domova. Na ulici požádala o pomoc ženu, která venčila psa. Ta vyhublé děvče vzlykající a prosící o pomoc dovedla k sousedce, která v ní ihned poznala pohřešovanou dívku a zavolala policii. Za necelou čtvrthodinu byl Patterson zadržen.

Podle agentury AP rodina unesené dívky vyjádřila nad verdiktem zadostiučinění. Soudce James Babler při pátečním vynášení verdiktu označil Pattersona za „jednoho z nejnebezpečnějších mužů, kteří kdy chodili po této planetě“, a za „vtělení zla“. „Veřejnost nemůže být v bezpečí, pokud nezůstanete až do smrti ve vězení,“ řekl soudce, který vynesl nejvyšší trest ve státě, který nemá trest smrti.

Byl slušný, ale sociálně vyloučený

Mladík až do té doby neměl problémy s dodržováním zákonů a podle svědků působil jako slušný a inteligentní člověk. Jeho právníci tvrdili, že jej ke spáchání zločinu dovedla celoživotní sociální izolace. Patterson před soudem tvrdil, že by si přál - kdyby mohl - vrátit zpět, co udělal.

Unesená Jayme Clossová se během procesu vyjádřila jedinkrát, a to písemně, protože by bylo podle jejích slov příliš těžké vystoupit na veřejnosti.

„Vždy budu mít svou svobodu, a on ne. Jake Patterson mě nikdy nemůže připravit o mou odvahu. Cítím, že to, co udělal, by udělal zbabělec. Byla jsem statečná, on ne. Nikdy mě nezlomil,“ napsala.