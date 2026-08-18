Čtyřiadvacetiletá Američanka Lopezová byla v září 1994 jako turistka v západoněmeckém městě Koblenc. Tehdy 49letý Němec ji podle obžaloby vylákal na odlehlé místo v pevnosti Ehrenbreitstein.
Tam ji spoutal, brutálně znásilnil a zavraždil. Tělo krátce po činu našly děti, které si na místě hrály.
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Případ dlouho zůstával nevyřešený. Až díky novým metodám v analýze DNA se podařilo odhalit podezřelého. Muž, který žil v domově pro seniory, je od února ve vazbě.
K soudu podle agentury DPA dorazil s chodítkem. Jeho právní zástupce soudu řekl, že se obžalovaný k činu plně doznává. Verdikt by mohl padnout na začátku září.