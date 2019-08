Tři sestry zabily otce v obraně. Celé roky je týral a sexuálně zneužíval

Mučil je, sexuálně zneužíval a psychicky týral řadu let. Pak si tři mladé sestry řekly, že toho bylo dost. Protože pomoci od policie se jim nedostalo, umlátily svého spícího otce kladivem a jeho vlastní puškou. Teď jim za to hrozí 20 let vězení.