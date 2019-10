Z hyperaktivního dítěte vyháněl démona. Vařící vodu mu lil přímo do úst

Pablo Martinez sdělil policii, že si u svého syna všiml neobvyklé agresivity. Považoval to za znak toho, že je posednut démonem.

Otec se zavřel se se synem do koupelny, kde jej držel pět až deset minut pod kohoutkem vody, ze kterého mu lil do hrdla horkou vodu. Martinez věřil, že tak vyžene démona.

Druhé dítě s křikem vyběhlo z koupelny, když vidělo, co se děje. Matka dětí, Romelia Martinezová, vběhla do koupelny a pokoušela se muže zastavit. Ten však trval na tom, že „to musí udělat,“ uvádí deník The Washington Post.

Martinezová se poté pokusila zavolat pastora, ten ale nedopovídal. Následně zavolala záchranku. Martinez se pokusil zachránit chlapce pomocí kardiopulmonální resuscitace a poléváním studené vody, jeho snaha však byla už zbytečná.

Když k domu dorazila policie, Martinez jí řekl, že neoplývá správným přesvědčením, aby jeho čin pochopila. „Udělal jsem to,“ přiznal Martinez s tím, že svého syna „musel zachránit.“ Martinezová též policii řekla, že chlapec se choval démonicky.

V USA je víra v démony poměrně hojně rozšířená. Podle výzkumu společnosti YouGov z roku 2013 více než polovina vyzpovídaných Američanů řekla, že věří v posednutí démony a 46 procent jich uvedlo, že exorcismus může vyhnat démony.

Chlapec byl ihned převezen do nemocnice, kde byl prohlášen za mrtvého. Na patnácti procentech jeho těla se našly popáleniny, převážně v oblasti hlavy a loktů. Martinez byl vzat do vazby.

Šestiletý chlapec, jeho adoptivní matka Martinezová a jeho biologická matka jsou členy kmene Pascua Yaqui. Martinez člen kmene není. Kmen se zatím k události nevyjádřil.