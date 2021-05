Zapomenutý Čech třikrát přelstil gestapo. Od Francouzů dostal válečný kříž

Psal se osmý leden 1968. Američanům začínal nejkrvavější rok vietnamské války, v Praze byl o tři dny dříve zvolen do funkce prvního tajemníka komunistické strany Alexandr Dubček.

Dvacet minut po poledni lidé z kanceláří v pátém patře sekretariátu OSN v New Yorku uslyšeli tupou ránu. Na zasněžený parapet za okny dopadlo mužské tělo. Podle dobové zprávy listu The New York Times to byla první sebevražda v sedmnáctileté historii mrakodrapu navrženého po druhé světové válce Le Corbusierem a Oscarem Niemeyerem.