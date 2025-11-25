Autobus jedoucí do Prahy v Polsku boural. Řidička osobního auta nepřežila

U polské Vratislavi v úterý odpoledne havaroval autobus dopravce FlixBus mířící do Prahy. Srazil se s osobním vozidlem, jehož řidička zemřela. Při nehodě se zranil její spolujezdec. Mluvčí společnosti FlixBus Tomáš Beránek řekl, že v autobusu se lehce poranili tři cestující. Dopravce pro klienty vyslal náhradní autobus.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Nehoda se odehrála po 12:00 na lince z Varšavy přes Vratislav do české metropole. Podle mluvčího v autobusu cestovali lidé různých národností. „Všichni cestující včetně lehce zraněných v průběhu odpoledne odjeli náhradním autobusem do Prahy,“ doplnil. Podle dostupných informací byli v době nehody v autobusu především Ukrajinci a Poláci, mezi cestujícími nebyl žádný Čech.

Polská rozhlasová stanice RMF FM na svých internetových stránkách uvádí, že se nehoda stala u městečka Oleśnica severozápadně od Vratislavi. Její příčiny policie vyšetřuje.

Z předběžných zjištění vyplývá, že řidička osobního auta nesprávně přejížděla z jednoho pruhu do druhého. Vozidlo se srazilo s autobusem, který se následně ocitl mimo vozovku. Třiatřicetiletou ženu záchranáři ve vážném stavu odvezli do nemocnice, kde však svým zraněním podlehla. Její spolujezdec byl hospitalizován.

Gazeta Wroclawska dříve odpoledne psala o pěti cestujících z autobusu, kteří skončili v nemocnici.

Silnice byla po nehodě zablokovaná v obou směrech.

Německá společnost Flixbus byla založena v roce 2013 a je dceřinou společností firmy Flix. Provozuje meziměstskou autobusovou dopravu nejen v Evropě, ale i v Turecku, Indii, USA, Mexiku a Chile. Do Česka rozšířil dopravce svou síť v roce 2014.

Autobus jedoucí do Prahy v Polsku boural. Řidička osobního auta nepřežila

