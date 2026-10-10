Není jediný, od dříve narozených Izraelců jsem poslední roky často slyšela, že je reakce světa nepřekvapuje – tak to prý bylo vždycky. Během jediného dopoledne bylo brutálně zavražděno a umučeno přes 1 200 lidí, dalších 251 bylo uneseno do palestinské Gazy. Po třech letech jsou unesení zpátky, živí i mrtví. Sedmý říjen však zůstal unesený – nepatří totiž obětem, ale vrahům. Experti mluví o tom, že před třemi lety se nenávist k Židům ve světě odbrzdila na úroveň té nacistické.
Deník Jerusalem Post vyhledal organizátory protiizraelských akcí pořádaných kolem tragického výročí. Za řadou z nich stály teroristické skupiny nebo na ně měly vazby.