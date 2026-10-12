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Časovaná bomba u Londýna. Vrak z druhé světové ukrývá 1500 tun výbušnin

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  8:21
Odstraňování stožárů z vraku lodi SS Richard Montgomery v anglickém Kentu (30....

Odstraňování stožárů z vraku lodi SS Richard Montgomery v anglickém Kentu (30. září 2026) | foto: James Bell / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

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Americká nákladní loď, která se před 82 lety potopila u Londýna s 1500 tunami výbušnin z druhé světové války, se pomalu rozpadá. Odborníci varují, že v nejhorším scénáři by exploze mohla vymrštit trosky až do výše tří kilometrů a vyvolat obří vlnu v ústí Temže. Britská vláda se nyní snaží zabránit katastrofě.

„Nejde jen o výbušniny ve vraku. Musíme si dávat pozor i na to, co se nachází kolem. Mohlo by to vyvolat řetězovou explozi,“ uvedl Nolan Conway z americké společnosti Resolve Marine.

Jeho tým v předchozích týdnech vyzvedl tři stožáry vraku, který leží jen několik set metrů od frekventované plavební trasy, po níž každoročně proplouvají tisíce lodí.

Loď SS Richard Montgomery se potopila na písčině u vesnice Sheerness koncem srpna 1944, dva měsíce po vylodění Spojenců v Normandii. Na palubě vezla letecké bomby o hmotnosti 900 kilogramů, tříštivé pumy, dýmovou munici s bílým fosforem nebo bedny s tlakovými roznětkami.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Na dno Temže se plavidlo dostalo za dramatických okolností. Po příjezdu dostalo rozkaz zakotvit u kanálu Great Nore a čekat na další konvoj do Francie. Voda v místě však byla pro těžce naloženou loď příliš mělká. Při odlivu kotva povolila a proud loď zanesl na písčinu, kde uvázla.

Loď dosedla na dno a posádka se okamžitě pustila do vykládání munice. Už následující den se v trupu objevila prasklina a voda začala pronikat do předních nákladových prostor. Do 8. září se loď rozlomila a záchranné práce pokračovaly až do 25. září 1944. Posádce se podařilo vyložit zhruba polovinu nákladu, zbytek zůstal v přední části vraku.

Radar, magnetometry, sonar

Britská vláda se rozhodla zasáhnout poté, co odborníci varovali, že tři ocelové stožáry mohou na rozpadající se vrak každou chvíli spadnout. Vznikl tak projekt za v přepočtu 260 milionů korun, jehož cílem bylo stožáry bezpečně odstranit. Podle úřadů jde o první významný krok k celkovému zabezpečení vraku.

Conwayův tým nejprve pomocí radaru, magnetometrů a sonaru zmapoval vrak i mořské dno v okolí, které je poseté nevybuchlou municí. „Kdyby šlo o běžný vrak, jednoduše bychom se připevnili ke stožáru, odřízli ho tradiční metodou a vytáhli. Jenže vzhledem k citlivosti tohoto vraku jsme zvolili speciální nástroje,“ řekl Conway listu The Washington Post (WP).

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Firma proto nasadila říční člun, který pomocí tří podpěr ukotvila v bahnitém dně těsně u vraku. Potápěči při odřezávání stožárů použili diamantovou lanovou pilu. „Vytváří menší vibrace, a tím snižuje riziko, že se něco pokazí,“ řekl Conway. Zvolený postup měl co nejvíce omezit nebezpečí, že jeho muži naruší výbušniny nebo vyvolají rázovou vlnu.

Nebezpečí není jen teoretické. Odborníci z Královské vojenské akademie věd v roce 1970 odhadli, že při nejhorším možném scénáři, kdy by explodoval celý náklad, by voda a trosky mohly vyletět až 3000 metrů vysoko. Výbuch by zároveň mohl vyvolat vlnu podobnou tsunami o výšce pěti metrů a ohrozit okolní obce či ropná a plynová zařízení.

Britská vláda pravděpodobnost takové události označuje za „vzdálenou“.

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„Nedá se s jistotou říct, jaké riziko výbuchu existuje,“ řekl WP profesor David Alexander z University College London, který se vrakem zabývá. „Jisté ale je, že riziko není ani zdaleka nulové,“ konstatoval.

Odstraněné stožáry nyní míří do muzea v nedalekém Chathamu, kde je odborníci zrestaurují a vystaví.

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