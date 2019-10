Afghánec v Rakousku u hranic s Českem zabil člověka, je na útěku

Podle rakouského serveru oe24 je pachatelem třiatřicetiletý Jamal Ali Achmad, který v pondělí odpoledne zaútočil nožem na pečovatele v azylovém centru. Zraněného muže musela do nemocnice v Linci transportovat helikoptéra.



Pachatel se po potyčce vydal na útěk a na nejbližší silnici ubodal k smrti řidiče, kterému ukradl hnědý automobil Citroen C3 s poznávací značkou FR-640K a odjel s ním. Podle policie zatím není jasné, proč muž na pečovatele zaútočil.

Podle prvních informací ale Achmad v azylovém zařízení nebydlel. Rakouská policie v českém příhraniční vyhlásila rozsáhlé pátrání, do kterého se zapojil i vrtulník. Rakousko nasadilo do akce také speciální jednotku Cobra.

„V přímé souvislosti s pátráním po nebezpečném pachateli cizí státní příslušnosti, který v rakouském Wullowitzu pobodal jednu osobu a druhou zavraždil, byla na území Jihočeského kraje přijata opatření. Pachatel užívá vozidlo Citroen C3. Směr útěku je neznámý,“ řekl mluvčí policie Milan Bajcura.



Česká policie nasadila do pátrání rovněž vrtulník s termovizí a posílila hlídky na jihu Čech u hranic s Rakouskem. Není jasné, zda uprchl do ČR, či do rakouského vnitrozemí. Rakouská policie varovala veřejnost, aby se měla před pachatelem na pozoru, protože je velmi nebezpečný a ozbrojený nožem.

Hornorakouská obec Wullowitz leží na hranici s Českem, asi dva kilometry od Dolního Dvořiště.