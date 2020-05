Mají podezřelého z vraždy šestiletého na dosah, vše ohrožuje procesní chyba

Malý Rikki zmizel jednoho rána v listopadu 1994, když šel do školy v okolí Peterboroughu. Jeho nahé tělo se našlo o den později v lese, asi pět minut chůze od jeho domu. Jeho školní uniformu – šedé kalhoty, bílá košile a modré sako – nejspíš pachatel, který měl sexuální motiv, vyhodil do blízkého koše. Šaty se našly o další den později.

Z uškrcení Rikkiho obvinily úřady v následujícím roce jeho matku Ruth Neavovou, na kterou se provalilo, že svoje děti velmi často bila – kromě Rikkiho má ještě dvě dcery, které jí byly později odebrány a které se s ní odmítají od té doby stýkat.

V roce 1996 byla odsouzena za týrání dětí na sedm let do vězení. Byla nicméně zproštěna obvinění z vraždy, proti kterému se úporně bránila. Na se dostala svobodu už v roce 2000.

Později Neavová, která byla závislá na drogách a měla podle tehdejšího obvinění úřadů zálibu v satanismu, tvrdila, že byla k přiznání z násilí na dětech donucena.

Pod tlakem matky a médií úřady znovu otevřely Rikkův případ v roce 2014. O dva roky později zadržela policie jako podezřelého nyní 39letého Jamese Watsona, který v době vraždy bydlel nedaleko Neavových.

Muž měl právě za sebou pět let za mřížemi za podpálení policejní stanice v Peterboroughu v roce 2011. Jeho vinou byly zničeny důkazy v 50 jiných vyšetřovaných případech, dalších téměř 170 se zkomplikovalo. Na svobodu se pak dostal podmínečně s tím, že v ní setrvá, jen když už bude sekat dobrotu.

V případu vraždy dítěte Watson prohlásil, že je nevinný, načež byl propuštěn na kauci. Měsíc před vypršením termínu, do kdy byl podmíněně na svobodě, muž uprchl do Portugalska. Na sociálních sítích sdílel hodně selfíček, aby ukázal, jak si užívá hlavně u moře.

Dopadli ho a zase pustili

Záhy byl dopaden a poté ho portugalské úřady vydaly do Velké Británie. V roce 2017 byl propuštěn a o rok později prokuratura rozhodla, že pro jeho obvinění není dost důkazů.

Situace se otočila náhle letos v únoru, kdy byl obžalován z vraždy. Úřady oznámily, že již shromáždily dostatek forenzních důkazů pro to, aby obstály v řízení u soudu. Proces byl stanoven na říjen.

Co se však ukázalo jako problém, jsou podmínky jeho vydání. Watson se údajně vyhoštění do vlasti nebránil. Nad okolnostmi předání nyní vznikly pochybnosti. Z místního soudu přišla informace, že je možné, že vznikla procedurální překážka, kvůli níž již nemůže být z vraždy souzen. Zda v říjnu bude zahájen proces by mělo být jasno počátkem června.