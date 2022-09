Pětinásobný vrah dostal od Putina medaili za odvahu, zemřel na Ukrajině

Soud v roce 2013 poslal Ivana Něparatova na 25 let do vězení za vraždy, loupeže, vydírání, únosy a další trestné lidi. V letech 2009 až 2010 u města Sergijev Posad nedaleko Moskvy zavraždil pět lidí, někteří byli jeho dlužníky, někteří zemřeli při loupežných přepadeních. Ve vězení strávil 12 let a letos podepsal smlouvu s Wagnerovou skupinou a byl vyslán do války na Ukrajinu.

Něparatov u Bachmutu 5. srpna padl, když mu šrapnel zranil hlavu. Prezident Putin ho 16. srpna vyznamenal medailí za „statečnost a hrdinství, které projevil při plnění úkolů během speciální vojenské operace“. Rusko konflikt na Ukrajině neoznačuje za válku, ale za speciální vojenskou operaci.

Ruská nezávislá média v uplynulých týdnech informovala, že v ruských věznicích se mezi odsouzenými konají nábory do války na Ukrajině. Do některých káznic přijížděl osobně Jevgenij Prigožin, který je považován za majitele Wagnerovy skupiny zaměřené na zajišťování nájemných bojovníků. Její příslušníci se účastní bojů na Ukrajině.

Ruskojazyčný servis britské BBC uvádí, že ruští vojáci a dobrovolníci posmrtně dostávají řád Odvahy, kdežto příbuzní odsouzených, kteří zemřeli v bojích, dostávají medaili, tedy nižší formu vyznamenání.