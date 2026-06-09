V neděli večer byl ušetřen největšího šoku z nenadálých útoků Íránu, který mířil na sever Izraele včetně průmyslové Haify. V pondělí nad ránem už ale musel i on utíkat do krytu, tentokrát kvůli íránským balistickým raketám odpáleným na střed Izraele jemenskými povstalci.
Po první salvě balistických raket, kdy jsme se v Izraeli dozvěděli zprávou přes mobil, že střely byly odpáleny, se ještě doufalo, že jde o ojedinělý incident. I přesto, že v Haifě exploze a sirény na sebe navazovaly skoro celou hodinu. Nikdo sice nezahynul, ale několik lidí bylo zraněno a utrpěli šok. V krytu některé děti dostávaly záchvaty pláče.
Zazněl i názor, že Trump a izraelský premiér Netanjahu hrají hru na „dobrého a zlého policajta“, aby se jednání o dohodě pohnula.