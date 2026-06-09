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Nedoletěla. Jedna z desítek íránských raket, které byly od nedělního večera do pondělního poledne odpáleny na Izrael. Tato ovšem hranice Izraele ani nepřekonala, spadla do pole jižně od syrské metropole Damašku. Na snímku místní kropí sežehlé okolí dopadu vodou. | foto: AP

Dagmar Langová
Od naší spolupracovnice v Izraeli - Za zhruba prvních 12 hodin to bylo na 30 balistických raket odpálených z Íránu na Izrael. „Takhle to končí, když se nechá rozdělaná práce,“ říká mi Ido, asi padesátiletý malíř z Tel Avivu.

V neděli večer byl ušetřen největšího šoku z nenadálých útoků Íránu, který mířil na sever Izraele včetně průmyslové Haify. V pondělí nad ránem už ale musel i on utíkat do krytu, tentokrát kvůli íránským balistickým raketám odpáleným na střed Izraele jemenskými povstalci.

Po první salvě balistických raket, kdy jsme se v Izraeli dozvěděli zprávou přes mobil, že střely byly odpáleny, se ještě doufalo, že jde o ojedinělý incident. I přesto, že v Haifě exploze a sirény na sebe navazovaly skoro celou hodinu. Nikdo sice nezahynul, ale několik lidí bylo zraněno a utrpěli šok. V krytu některé děti dostávaly záchvaty pláče.

Zazněl i názor, že Trump a izraelský premiér Netanjahu hrají hru na „dobrého a zlého policajta“, aby se jednání o dohodě pohnula.

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Od naší spolupracovnice v Izraeli Za zhruba prvních 12 hodin to bylo na 30 balistických raket odpálených z Íránu na Izrael. „Takhle to končí, když se nechá rozdělaná práce,“ říká mi Ido, asi padesátiletý malíř z Tel Avivu.

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