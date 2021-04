Očkovaní Američané budou moci v létě cestovat do EU, řekla von der Leyenová

Američané očkovaní proti covidu by v létě mohli cestovat do zemí Evropské unie. Pro New York Times to řekla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Kdy přesně EU k uvolnění více než rok trvajících cestovních omezení přistoupí, neupřesnila.