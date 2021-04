Stalo se to proto, že jsem žena, řekla k Sofagate „raněná“ von der Leyenová

„Stalo se to, protože jsem žena,“ řekla podle serveru Politico nebývale ostře bývalá německá ministryně obrany k incidentu, kdy po chvíli bezradného povstávání musela usednout na pohovku, zatímco Michel a Erdogan pohodlně seděli v křeslech.

7. dubna 2021

„Stalo by se to, kdybych nosila oblek a kravatu?“ tázala se před shromážděnými poslanci v Evropském parlamentu dále šéfka EK. Podotkla, že při předchozích setkáních vrcholných představitelů EU s Erdoganem nepozorovala „žádný nedostatek křesel“, ale tak tomu možná bylo proto, že „na těchto obrázcích neviděla ani ženy“.



Turecko i Michelův kabinet se hájily tím, že protokolárně vše bylo v naprostém pořádku, neboť hlavním Erdoganovým hostem jako představitel zahraniční politiky EU byl Michel, jehož šéfka EK pouze doplňovala.



Von der Leyenová s tím ovšem nesouhlasí a tvrdí, že se jí nedaří „najít žádné ospravedlnění“ pro ponižující zážitek. Očekávala, že s ní bude jednáno jako s „předsedkyní Evropské komise“.

„Jsem si jista, že přesně víte, jak jsem se cítila,“ řekla v projevu, který adresovala především „ženským členkám“ Evropského parlamentu. „Cítila jsem se zraněna a osaměle, jako žena a Evropanka“.

Von der Leyenová naznačuje, že Sofagate je projevem sexismu, se kterým se ženské političky stále setkávají. „Nejde o uspořádání sedacího pořádku ani protokol. Tohle se dotýká jádra toho, kdo jsme. Tohle se týká hodnot, za kterými naše unie stojí a tohle ukazuje, jak dalekou cestu ještě musíme ujít, než budou ženy považovány za rovnocenné.“

Na některé europoslankyně řeč udělala dojem. „Jsem velmi dojatá tím, co von der Leyenová řekla, protože se odvážila ukázat, jak se cítí a potvrdit tak, co tolik žen ve vedoucích pozicích cítí každý den,“ uvedla belgická europoslankyně Assita Kankoová. „Všechny jsme byly předsedkyní von der Leyenovou v určitém okamžiku našeho života a kariéry,“ dodala.

Šéf Evropské rady si sype popel na hlavu

Michel se později omluvil a řekl, že by celou záležitost řešil odlišně. Nechtěl údajně vyvolat diplomatickou roztržku s tureckými hostiteli a raději se chtěl soustředit se na projednávanou agendu, která se týkala i ženských práv.

Šéf Evropské rady nyní hodlá využít kauzu k tomu, aby protlačil přijetí směrnic EU o otázkách rovnosti žen a mužů jako je například „Směrnice o ženách ve správní radě“ v členských zemích. Slíbil také, že projedná předchozí návrh na zřízení speciálních schůzí Evropské rady zaměřených na genderová témata.

List The Washington Post dává přístup von der Leyenové do kontrastu s postojem jiné vysoce postavené političky, německé kancléřky Angely Merkelové. Ta se k tématu sexismu opakovaně odmítla vyjádřit, nechtěla říci, zda se setkala s tím, že by nebyla brána vážně jen proto, že je žena.

„Věřím, že jako politik musíte být schopni přijmout, že tuto práci můžete dělat, jen pokud nejste příliš citliví. Musíte se soustředit na skutečné problémy. Zbytek jen beru na vědomí,“ uvedla kancléřka v rozhovoru pro list Die Zeit.