Z celkových 720 poslanců ve Štrasburku jich bylo pro odvolání Komise 175, 18 se zdrželo, 360 bylo proti návrhu, zbytek nedorazil.

Z českých 21 europoslanců jich podpořilo návrh 11, šest z nich bylo z hnutí ANO.

Pokud by dopadlo hlasování pro Komisi opravdu nepříznivě, musela by odstoupit a uvrhlo by to celou sedmadvacítku do chaosu.