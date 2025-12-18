Předsedkyně unijní exekutivy skupině evropských lídrů podle diplomatických zdrojů řekla, že brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva souhlasil s požadavkem italské premiérky Giorgii Meloniové odložit podpis dohody, aby mohl ujistit italské farmáře, že nebudou ohroženi levným drůbežím a hovězím masem dováženým z jihoamerických zemí.
Von der Leyenová měla původně podepsat dohodu v sobotu v Brazílii. Kritici se ovšem obávají, že kvůli dohodě zaplaví unijní trh levné komodity, což bude na úkor evropských producentů. Proti úmluvě ve čtvrtek v Bruselu protestovaly tisíce farmářů.
Meloniová také uvedla, že Itálie bude ochotna dohodu podpořit, jakmile budou vyřešeny otázky týkající se zemědělství. Mezi největší odpůrce úmluvy patří Francie. Jako největší producent zemědělských produktů v Evropě usilovala o odklad kvůli obavám z dopadů na zemědělce a vlně protestů v zemi.
Obchodní dohoda s Mercosurem, který zahrnuje Brazílii, Argentinu, Paraguay, Uruguay a Bolívii, se připravovala 25 let. Pokud jde o snížení cel, stane se ujednání tím největším v dějinách EU, poznamenala agentura Reuters.