Dohoda EU s Mercosurem o obchodu se odkládá na leden, uvedla von der Leyenová

  22:11
Podpis dohody o volném obchodu Evropské unie s jihoamerickým sdružením Mercosur se odkládá na leden, oznámila ve čtvrtek podle serveru Politico předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová unijním lídrům na summitu EU v Bruselu. Podle dostupných zdrojů zatím nejsou známé žádné podrobnosti, nicméně šéfka EK podle všeho vyšla vstříc požadavkům Itálie, která žádala odklad podpisu.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová (18. prosince 2025)

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová (18. prosince 2025) | foto: Reuters

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová (18. prosince 2025)
Ursula von der Leyenová při vystoupení v Evropském parlamentu ve Štrasburku...
Ursula von der Leyenová na sjezdu CDU (19. února 2024)
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová (vpravo) hovoří s belgickým...
Předsedkyně unijní exekutivy skupině evropských lídrů podle diplomatických zdrojů řekla, že brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva souhlasil s požadavkem italské premiérky Giorgii Meloniové odložit podpis dohody, aby mohl ujistit italské farmáře, že nebudou ohroženi levným drůbežím a hovězím masem dováženým z jihoamerických zemí.

Von der Leyenová měla původně podepsat dohodu v sobotu v Brazílii. Kritici se ovšem obávají, že kvůli dohodě zaplaví unijní trh levné komodity, což bude na úkor evropských producentů. Proti úmluvě ve čtvrtek v Bruselu protestovaly tisíce farmářů.

„Skočíme ze skály, snad nás padák udrží.“ Klíčový summit EU řeší ruská aktiva

Meloniová také uvedla, že Itálie bude ochotna dohodu podpořit, jakmile budou vyřešeny otázky týkající se zemědělství. Mezi největší odpůrce úmluvy patří Francie. Jako největší producent zemědělských produktů v Evropě usilovala o odklad kvůli obavám z dopadů na zemědělce a vlně protestů v zemi.

Obchodní dohoda s Mercosurem, který zahrnuje Brazílii, Argentinu, Paraguay, Uruguay a Bolívii, se připravovala 25 let. Pokud jde o snížení cel, stane se ujednání tím největším v dějinách EU, poznamenala agentura Reuters.

Znám stvořitele bitcoinu. Je to Brit, říká autor knihy Zmizení Satoshi Nakamota

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků. Litva to popírá

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Orešnik je od středy v Bělorusku. A půjde do bojové služby, oznámil Lukašenko

Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko při jednání s ruským prezidentem Vladimirem...

Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko oznámil, že v jeho zemi je od středy umístěna nedávno vyvinutá ruská hypersonická raketa Orešnik, která může nést jaderné zbraně.

18. prosince 2025  17:08,  aktualizováno  22:26

Potyčka v albánském parlamentu. Na předsedovi přistála lahev, hořela i světlice

Šarvátka v albánském parlamentu (18. prosince 2025)

V albánském parlamentu ve čtvrtek vypukla potyčka mezi opozičními poslanci a ostrahou, přičemž zákonodárci zapálili světlici, hodili lahev s vodou na předsedu parlamentu a obsadili místa vyhrazená...

18. prosince 2025  22:07

Ústav spadající pod ministerstvo zrušil objednávky u Agrofertu, kvůli Babišovi a střetu zájmů

Sídlo společnosti Agrofert na pražském Chodovci.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, který spadá pod ministerstvo zemědělství zrušil objednávky u holdingu Agrofert. Týkalo se to dodávek hnojiva a nafty za 240 000 korun. Stalo se tak...

18. prosince 2025  22:05

Je to i náš boj. Když to nepochopíme, můžeme ztratit svobodu, varoval Vystrčil

Adventní projev předsedy Senátu Miloše Vystrčila (18: prosince 2025)

Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS jako první z vrcholných politiků přednesl vánoční projev. Jako již tradičně v den výročí ustavující schůze českého Senátu v roce 1996. Šlo již o třetí Vystrčilovu...

18. prosince 2025,  aktualizováno  22:05

Policie ve Francii byla kvůli vyšetřování korupce v domě i úřadu ministryně Datiové

Francouzská ministryně kultury Rachida Datiová

Francouzská policie ve čtvrtek provedla prohlídky v bydlišti ministryně kultury Rachidy Datiové, na jejím ministerstvu a také na radnici v sedmém městském obvodě, kde je starostkou. Policejní zásah...

18. prosince 2025  21:21

Pořadatelé v Olomouci zkontrolovali fanoušky Lechu. Pár cizinců dovnitř nepustili, jiné přesunuli

Snímky fanoušků chystajících se na utkání Evropské konferenční ligy mezi domácí...

Olomouc zažívá ulice plné policistů. Od 21 hodin se hraje fotbalové utkání Evropské konferenční ligy mezi domácí Sigmou a polským Lechem Poznaň. Zápas na Andrově stadionu je vyhodnocený jako vysoce...

18. prosince 2025  10:22,  aktualizováno  21:16

Z 11letých Britů budou vytloukat misogynii. Problémové čeká „převýchova“

Britská vláda plánuje zavést kurzy proti misogynii pro chlapce již od 11 let...

Britská vláda plánuje zavést kurzy proti misogynii pro chlapce již od 11 let jako součást širší strategie zaměřené na snížení násilí na ženách a dívkách. Programy budou reagovat na škodlivé chování,...

18. prosince 2025

Strnadova Tatra Defence získala zakázku na výrobu 150 korb tanku Leopard 2A8

V Ostravě je k vidění také tank Leopard 2A8, který pořizuje česká armáda. (21....

Společnost Tatra Defence Vehicle ze skupiny Czechoslovak Group (CSG) českého podnikatele Michala Strnada získala od zbrojního holdingu KNDS Deutschland kontrakt na výrobu 150 korb pro německé tanky...

18. prosince 2025  19:39,  aktualizováno  20:51

„Nejste na to sám, prezidente.“ Milion chvilek donesl na Hrad 176 tisíc podpisů

Akce Světlo na Hrad, na které zástupci spolku Milion chvilek pro demokracii...

Průvod nazvaný Světlo na Hrad, který svolal spolek Milion chvilek pro demokracii, donesl ve čtvrtek večer na Hradčanské náměstí 176 000 podpisů na podporu prezidenta Petra Pavla a jeho postojů....

18. prosince 2025  20:16

Macinka chystá škrty na ministerstvech, zruší například sekci ochrany klimatu

Klimatická krize v České republice skončila, tvrdí Macinka

Nová vláda Andreje Babiše chystá škrty na ministerstvech, v rámci kterých může dojít k osekání odborů. Jedním z nich bude také sekce ochrany klimatu na ministerstvu životního prostředí.

18. prosince 2025  17:35,  aktualizováno  20:13

Německá automěsta sčítají škody. Výpadek příjmů továren musí něčím nahradit

Celkový pohled na sídlo společnosti Volkswagen před pravidelným setkáním...

Krize německého průmyslu bolestivě dopadá na regiony, které díky automobilovému sektoru léta prosperovaly. Města Ingolstadt, Stuttgart či Wolfsburg, centra předních autoznaček, méně vyrábějí i...

18. prosince 2025

