Dítě nabodnuté na vidle. Polsko vyděsil hrůzný pomník obětem banderovců

Na první pohled je patrné, že účelem čtrnáctimetrového pomníku není zasypávat příkopy a léčit staré rány. Černý ocelový orel má uprostřed těla otvor ve tvaru kříže, do kterého autor umístil dítě nabodnuté na vidle, nebo ukrajinský trojzubec, chcete-li.

Ve spodní části desetitunové plastiky jsou realisticky vyvedeny hlavy nabodnuté na plot a upalované děti. Na křídlech trpícího dravce najdeme názvy měst a vesnic, kde se před jedenaosmdesáti lety odehrály největší masakry polských civilistů na Volyni.

Dílo sochaře Andrzeje Pityńského bylo odlito v gliwických železárnách už před šesti lety za peníze polských krajanských spolků v Americe, kvůli jeho drastické podobě se ho však dlouho žádné město nechtělo ujmout. Vhodné místo se nakonec našlo u odpočívadla na dálnici S19 spojující Řešov a Lublin. Dlouho odkládaného odhalení se dočká v neděli 14. července.

„Podle mého názoru by to nemuselo být tak drastické. Ale je to vyjádření autorovy vize. Je to projekt mistra Pityńského, který ho chtěl ukázat v celé kráse,“ uvedl pro portál Wirtualna Polska Tomasz Podpora, starosta obce Jarocin, která se nechtěného pomníku nakonec ujala.