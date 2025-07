Je záhadou, proč Volodymyr Zelenskyj poslal lidi proti sobě do ulic ukrajinských měst, když i nejhloupější poradce by mu řekl, že přesně tak to skončí. Stejně tak by ho musel varovat, že tím zvedne z fandovských sedaček i náhle znechucenou Evropskou unii, Francouze a Němce. A ti že začnou hrozit přibouchnutím dveří do Unie, které jsou hlavní cílovou páskou Zelenského, když NATO je mimo hru.