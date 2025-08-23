Chtěl jsem, aby vypadal důstojně, říká návrhář o Zelenského obleku u Trumpa

V únoru to nedopadlo příliš dobře. Schůzka Trumpa se Zelenským skončila předčasně. Hlavě Spojených států se mimo jiné nelíbilo, že ukrajinský prezident přišel na setkání v černé mikině. „Ty jsi se ale dneska vyparádil,“ pronesl jízlivě na jeho adresu.
Videa ze schůzky viděl i jednašedesátiletý ukrajinský návrhář Viktor Anisimov. Zachycené slovní výpady ho zasáhly. „Měl jsem mírný pocit beznaděje, protože oni nechápou, jak dýcháme, jak žijeme,“ popsal agentuře Reuters.
O půl roku později dopadlo další setkání obou státníků lépe. Krátce po příjezdu Zelenského na pondělní schůzku mu Trump pochválil oblek. Vytvořil jej právě Anisimov. Tentokrát ale nesledoval, zda budou ohlasy na oblečení kladné či záporné. Chtěl, aby lídr Ukrajiny vypadal důstojně.
Zelenskyj si vzal oblek. Bílý dům chtěl „signál pro mír“ a lídr Ukrajiny přání splnil
Původně byl přitom černý kabát s hranatými kapsami připomínající sako navrhnut pro Den nezávislosti Ukrajiny, který se slaví 24. srpna. Prezident ho však potřeboval už nyní.
Návrhář v souvislosti s ním poukazuje na malý detail. Rozparek na zádech dělal podle něj oblek více civilním. „To jsou naše naděje na mír,“ řekl k úpravě. „Myslíme si, že pokud k tomuto image přidáme něco nenápadného, něco z civilního oblečení do jeho uniformy, bude to jako talisman pro štěstí,“ dodal pro Reuters.
Úkol zněl jasně
Anisimov se zná se Zelenským už dlouho. Před více než 20 lety s ním začal spolupracovat během prezidentovy dřívější kariéry v showbyznysu. Tehdy navrhoval modely pro jeho komediální společnost Kvartal 95. Posledních pět let s ním však nebyl v kontaktu. Až do ledna.
Jak se blížilo třetí výročí plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu, návrhář přemýšlel, zda by Zelenskému neprospěla obměna šatníku, a podobné myšlenky měl i prezidentův tým. „Vzhledem k našemu vztahu se první dáma rozhodla, že pokud tu byl někdo, kdo ho mohl přesvědčit, aby změnil svůj vzhled, byl jsem to já,“ řekl pro deník The Washington Post.
„Úkol sám o sobě nebyl složitý: zachovat image prezidenta ve válce tím, že se zachová vojenský styl, černá barva nahradí khaki, ale přidá se také několik designových a módních prvků,“ popsal americkému listu.
Trump a Zelenskyj se setkali na pohřbu papeže. Poprvé od hádky v Bílém domě
Konkrétní detaily nechal Zelenskyj na Anisimovovi. „Má tolik úkolů, že mu nestačí ani 24 hodin denně. Nemá čas přemýšlet o kapsách. To byl náš nápad,“ dodal návrhář s tím, že s výsledkem byl ukrajinský prezident spokojený.
Jeho modely oblékl Zelenskyj na pohřeb papeže Františka nebo na červnový summit NATO. „Nemohu říci, že jsme (oblek) šili speciálně pro summit NATO nebo pro důležitý rozhovor s Trumpem a evropskými lídry. Oblek je prostě oblek,“ dodal návrhář pro Reuters s tím, že hlava Ukrajiny má asi pět podobných modelů, které mají drobné úpravy.
Jak ale sám Anisimov podotýká, málokoho na Ukrajině zajímá, co si prezidentský pár oblékl. Napadená země má jiné starosti. „Ukrajina čeká na mír a není důležité, co má kdo na sobě,“ zdůraznil v rozhovoru pro The Washington Post. Uvědomuje si však, že ve světě může jeho práce hrát zásadní roli.
28. února 2025