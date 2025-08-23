Chtěl jsem, aby vypadal důstojně, říká návrhář o Zelenského obleku u Trumpa

Autor:
  17:18
Většinou nosí černou mikinu, khaki tričko či jiný vojenský oděv. Na pondělní schůzku s americkým prezidentem Donaldem Trumpem se však Volodymyr Zelenskyj oblékl jinak. Přišel v černém kabátě připomínajícím sako. „Pokud tu byl někdo, kdo ho mohl přesvědčit, aby změnil svůj vzhled, byl jsem to já,” říká návrhář Viktor Anisimov, který se s hlavou Ukrajiny zná už několik let.

V únoru to nedopadlo příliš dobře. Schůzka Trumpa se Zelenským skončila předčasně. Hlavě Spojených států se mimo jiné nelíbilo, že ukrajinský prezident přišel na setkání v černé mikině. „Ty jsi se ale dneska vyparádil,“ pronesl jízlivě na jeho adresu.

Americký prezident Donald Trump s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským v Bílém domě. Smích po pasáži, kdy Zelenskému novináři a Trump pochválili oblek (18. srpna 2025).
Na snímku poskytnutém tiskovou kanceláří ukrajinského prezidenta hovoří ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vpravo) a prezident Donald Trump při účasti na pohřbu papeže Františka ve Vatikánu. (26. dubna 2025)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijíždí na večeři pořádnou nizozemskou královnou rodinou během summitu NATO v Haagu (24. června 2025)
Americký prezident Donald Trump s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským v Bílém domě. (18. srpna 2025)
50 fotografií

Videa ze schůzky viděl i jednašedesátiletý ukrajinský návrhář Viktor Anisimov. Zachycené slovní výpady ho zasáhly. „Měl jsem mírný pocit beznaděje, protože oni nechápou, jak dýcháme, jak žijeme,“ popsal agentuře Reuters.

O půl roku později dopadlo další setkání obou státníků lépe. Krátce po příjezdu Zelenského na pondělní schůzku mu Trump pochválil oblek. Vytvořil jej právě Anisimov. Tentokrát ale nesledoval, zda budou ohlasy na oblečení kladné či záporné. Chtěl, aby lídr Ukrajiny vypadal důstojně.

Zelenskyj si vzal oblek. Bílý dům chtěl „signál pro mír“ a lídr Ukrajiny přání splnil

Původně byl přitom černý kabát s hranatými kapsami připomínající sako navrhnut pro Den nezávislosti Ukrajiny, který se slaví 24. srpna. Prezident ho však potřeboval už nyní.

Návrhář v souvislosti s ním poukazuje na malý detail. Rozparek na zádech dělal podle něj oblek více civilním. „To jsou naše naděje na mír,“ řekl k úpravě. „Myslíme si, že pokud k tomuto image přidáme něco nenápadného, něco z civilního oblečení do jeho uniformy, bude to jako talisman pro štěstí,“ dodal pro Reuters.

Úkol zněl jasně

Anisimov se zná se Zelenským už dlouho. Před více než 20 lety s ním začal spolupracovat během prezidentovy dřívější kariéry v showbyznysu. Tehdy navrhoval modely pro jeho komediální společnost Kvartal 95. Posledních pět let s ním však nebyl v kontaktu. Až do ledna.

Jak se blížilo třetí výročí plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu, návrhář přemýšlel, zda by Zelenskému neprospěla obměna šatníku, a podobné myšlenky měl i prezidentův tým. „Vzhledem k našemu vztahu se první dáma rozhodla, že pokud tu byl někdo, kdo ho mohl přesvědčit, aby změnil svůj vzhled, byl jsem to já,“ řekl pro deník The Washington Post.

„Úkol sám o sobě nebyl složitý: zachovat image prezidenta ve válce tím, že se zachová vojenský styl, černá barva nahradí khaki, ale přidá se také několik designových a módních prvků,“ popsal americkému listu.

Trump a Zelenskyj se setkali na pohřbu papeže. Poprvé od hádky v Bílém domě

Konkrétní detaily nechal Zelenskyj na Anisimovovi. „Má tolik úkolů, že mu nestačí ani 24 hodin denně. Nemá čas přemýšlet o kapsách. To byl náš nápad,“ dodal návrhář s tím, že s výsledkem byl ukrajinský prezident spokojený.

Jeho modely oblékl Zelenskyj na pohřeb papeže Františka nebo na červnový summit NATO. „Nemohu říci, že jsme (oblek) šili speciálně pro summit NATO nebo pro důležitý rozhovor s Trumpem a evropskými lídry. Oblek je prostě oblek,“ dodal návrhář pro Reuters s tím, že hlava Ukrajiny má asi pět podobných modelů, které mají drobné úpravy.

Jak ale sám Anisimov podotýká, málokoho na Ukrajině zajímá, co si prezidentský pár oblékl. Napadená země má jiné starosti. „Ukrajina čeká na mír a není důležité, co má kdo na sobě,“ zdůraznil v rozhovoru pro The Washington Post. Uvědomuje si však, že ve světě může jeho práce hrát zásadní roli.

28. února 2025

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (32 příspěvků)

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Chtěl jsem, aby vypadal důstojně, říká návrhář o Zelenského obleku u Trumpa

Většinou nosí černou mikinu, khaki tričko či jiný vojenský oděv. Na pondělní schůzku s americkým prezidentem Donaldem Trumpem se však Volodymyr Zelenskyj oblékl jinak. Přišel v černém kabátě...

23. srpna 2025  17:18

Motorkářka skončila po střetu s autem v hromadě hnoje, je těžce zraněná

V Podhořanech u Ronova na Chrudimsku se v sobotu dopoledne těžce zranila motocyklistka. Po střetu s osobním automobilem vyjela ze silnice a narazila do hromady hnoje. Ženu přepravil do nemocnice...

23. srpna 2025  17:09

Policista je v podezření, že pod vlivem alkoholu a drog obrátil auto na střechu

V Dobřanech na Plzeňsku v sobotu havaroval policista. Na tamním sídlišti narazil s autem do veřejného osvětlení a přetočil se přes střechu. Nehodou se zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů...

23. srpna 2025  16:59

Česko se připojilo k zemím, jež kritizují nové židovské osady na Západním břehu

Ke společnému prohlášení víc než dvou desítek zemí, které považují plán výstavby židovských osad východně od Jeruzaléma na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu za porušení mezinárodního práva,...

23. srpna 2025  11:24,  aktualizováno  16:43

Farage slibuje Britům masové deportace migrantů, pokud se dostane k moci

Vůdce britské opoziční protiimigrační strany Reform UK Nigel Farage nastínil plán „masových deportací“ migrantů připlouvajících do Británie na malých člunech přes Lamanšský průliv, pokud by jeho...

23. srpna 2025  16:29

Sundat make-up, ne sebevědomí. Složitá pleťová rutina není třeba, říká terapeutka

Žádné škatulky, strašení a prodejní triky. Jekatěrina Nagy známá jako Eki mění pohled na péči o pleť. Ve studiu Skin Spot pomáhá ženám pochopit, jak jejich pleť funguje. V rozhovoru pro iDNES.cz...

23. srpna 2025  16:19

Kapesních krádeží v Praze citelně ubylo, hlásí policie. Opět radí, jak se bránit

Kapesních krádeží v Praze ubývá. Letos do poloviny letních prázdnin jich policie zaznamenala 1179, což je proti loňsku pokles o víc než čtvrtinu. Oproti stejnému období v roce 2023 jich bylo méně...

23. srpna 2025  15:49

Lesní požáry sužují Španělsko a Portugalsko, počet obětí roste

Počet obětí lesních požárů, které sužují tento měsíc Portugalsko, se v sobotu zvýšil na čtyři. V nemocnici v Portu zemřel pětačtyřicetiletý hasič, který v úterý utrpěl těžké popáleniny při hašení...

23. srpna 2025  15:45

Vrtulník letěl pro těžce zraněného muže, ve Fulneku vstoupil přímo před vlak

Šestadvacetiletého muže srazil v sobotu brzy ráno ve fulnecké místní části Stachovice vlak. Těžce zraněného a v přímém ohrožení života jej letečtí záchranáři přepravili do nemocnice v Ostravě. Provoz...

23. srpna 2025  15:43

Vzorové socialistické město slaví 75 let a láká nové obyvatele bydlením na zkoušku

Východoněmecké město Eisenhüttenstadt vzniklo jako vzorový socialistický projekt. Výstavba hutního kombinátu a obytných domů pro jeho zaměstnance začala přesně před 75 lety. Na konci 80. let pak žilo...

23. srpna 2025  15:08

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

V Praze se po šesti letech opakovala demonstrace za práva a ochranu zvířat

Desítky lidí v Praze v sobotu demonstrovaly za ochranu a práva zvířat. Lidé vyrazili z Klárova a šli přes Karlův most směrem k Václavskému náměstí. Cestou skandovali například „Zvíře není zboží!“,...

23. srpna 2025  15:04

Policie zasahovala na „Vlasteneckém setkání“, které se věnuje změně režimu

Policie dnes několikrát zasáhla na takzvaném Vlasteneckém setkání na zámku Příčovy u Sedlčan na Příbramsku. Na místě je přibližně 1000 příznivců akce a asi 20 odpůrců. „Několikrát jsme museli...

23. srpna 2025  13:53,  aktualizováno  14:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.