K incidentu došlo na okraj Valného shromáždění OSN v New Yorku. Zelenskyj kráčel po ulici a hovořil s dalšími novináři v angličtině, když ho Bogdanov začal oslovovat v ruštině, píše portál Meduza.
„Vladimíre Alexandroviči, kdy do Moskvy?“ opakoval ruský reportér několikrát. Ukrajinský prezident ho nejprve ignoroval. Nakonec se však otočil jeho směrem a odpověděl: „Na raketě, kur...“
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Z dostupného videa není zcela zřetelné, zda Zelenskyj za touto větou pronesl také vulgarismus. Ukrajinští i ruští novináři, kteří záznam komentovali, se však shodují, že prezident pravděpodobně dodal ještě ruskou nadávku.
Otázka souvisí s požadavkem Moskvy na případné osobní jednání ruského prezidenta Vladimira Putina se Zelenským. Kreml v minulosti uváděl, že ukrajinský prezident by měl kvůli takové schůzce přijet do Moskvy.
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Video následně zveřejnil samotný Bogdanov a převzali ho také další novináři, kteří byli incidentu přítomni.
Bogdanov je šéfem newyorského zpravodajského týmu ruské státní televizní a rozhlasové společnosti VGTRK. Moderuje také vlastní pořad „Amerika s Valentinem Bogdanovem“ a pravidelně vystupuje v ruském propagandistickém pořadu Solovjov Live.