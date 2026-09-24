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Kdy přijedete do Moskvy? Na raketě, odpálil Zelenskyj ruského reportéra

  10:34
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v New Yorku dostal do slovní přestřelky s ruským televizním reportérem. Když se ho novinář Všeruské státní televizní a rozhlasové společnosti (VGTRK) Valentin Bogdanov několikrát zeptal, kdy přijede do Moskvy, Zelenskyj mu odpověděl: „Na raketě.“ Podle záznamu přitom zřejmě přidal i vulgární výraz.

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K incidentu došlo na okraj Valného shromáždění OSN v New Yorku. Zelenskyj kráčel po ulici a hovořil s dalšími novináři v angličtině, když ho Bogdanov začal oslovovat v ruštině, píše portál Meduza.

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Z dostupného videa není zcela zřetelné, zda Zelenskyj za touto větou pronesl také vulgarismus. Ukrajinští i ruští novináři, kteří záznam komentovali, se však shodují, že prezident pravděpodobně dodal ještě ruskou nadávku.

Otázka souvisí s požadavkem Moskvy na případné osobní jednání ruského prezidenta Vladimira Putina se Zelenským. Kreml v minulosti uváděl, že ukrajinský prezident by měl kvůli takové schůzce přijet do Moskvy.

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Video následně zveřejnil samotný Bogdanov a převzali ho také další novináři, kteří byli incidentu přítomni.

Bogdanov je šéfem newyorského zpravodajského týmu ruské státní televizní a rozhlasové společnosti VGTRK. Moderuje také vlastní pořad „Amerika s Valentinem Bogdanovem“ a pravidelně vystupuje v ruském propagandistickém pořadu Solovjov Live.

Válka na Ukrajině

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