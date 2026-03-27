Čelíme témuž. Zelenskyj na návštěvě u Saúdů oznámil obrannou dohodu

  12:11
Kyjev a Rijád podepsaly dohodu o obranné spolupráci. Oznámil to v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který je na návštěvě Saúdské Arábie. Dohoda má podle něj položit základ pro budoucí kontrakty, technologickou spolupráci a investice.
Kyjev a Rijád podepsaly dohodu o obranné spolupráci. (27. března 2026) | foto: Volodymyr Zelenskyj (X)

Zelenskyj návštěvu zahájil ve čtvrtek a jednal mimo jiné s korunním princem Muhammadem bin Salmánem, který je faktickým vládcem Saúdské Arábie. Oba státníci v rudomořském přístavním městě Džidda jednali o eskalaci konfliktu v blízkovýchodním regionu a o „ukrajinské krizi“, uvedla v noci saúdskoarabská státní tisková agentura.

„Jsme připraveni sdílet naše odborné znalosti a systémy se Saúdskou Arábií a společně pracovat na posílení ochrany životů,“ uvedl v pátek ukrajinský prezident. Zdůraznil, že Ukrajinci už více než čtyři roky odolávají stejnému druhu „teroristických útoků“ balistickými raketami a drony, jaké íránský režim v současnosti provádí na Blízkém východě a v oblasti Perského zálivu.

Podepsaný dokument posiluje také mezinárodní roli Ukrajiny jako „dárce v oblasti bezpečnosti“, napsal ukrajinský prezident. Saúdská Arábie má podle Zelenského kapacity, které jsou zajímavé pro Ukrajinu, a spolupráce může být prospěšná vzájemně.

Zelenskyj shrnul, že se saúdskoarabskými představiteli jednal také o situaci na Blízkém východě a v oblasti Perského zálivu, o ruské pomoci íránskému režimu, o vývoji na trzích s palivy a o potenciální spolupráci v energetické oblasti.

Zelenskyj také v jiném příspěvku informoval, že se v Saúdské Arábii setkal s ukrajinskými experty na protivzdušnou obranu, kteří jsou v zemi už více než týden a jejichž úkolem je „identifikovat výzvy a určit, jaké změny jsou potřeba k posílení ochrany lidí a životů před íránskými šáhedy (drony) a raketami“.

„Ukrajinská odbornost je jedinečná a jako taková uznávaná, a proto se všichni tolik zajímají o naše technologie a zkušenosti,“ dodal Zelenskyj, kterého v Saúdské Arábii doprovází i šéf ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany Rustem Umerov.

Saúdská Arábie po vypuknutí války na Blízkém východě čelí podobně jako další země regionu útokům íránských dronů a střel v rámci odvety Teheránu za americké a izraelské údery zahájené 28. února. Ukrajina se dronovým a raketovým útokům brání už od začátku ruské invaze z února 2022.

Rusko v současné době vysílá proti Ukrajině téměř každou noc stovky dronů, převážně strojů Geraň-2, což je podle dostupných informací ruský název pro dron Šáhed-136 íránské konstrukce, který Rusko vyrábí zřejmě v licenci.

Čelíme témuž. Zelenskyj na návštěvě u Saúdů oznámil obrannou dohodu

