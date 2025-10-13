„Přináší to naději.“ Zelenskyj uvítal příměří v Gaze, věří v to samé pro Ukrajinu

Autor: ,
  16:01
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí uvítal příměří v Pásmu Gazy, kterého bylo dosaženo po dvou letech bojů za zprostředkování amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle Zelenského to dává naději na mír i Ukrajině, která se čtvrtým rokem brání ruské agresi.
Bez Číny by putinovské Rusko bylo ničím, prohlásil ukrajinský prezident...

Bez Číny by putinovské Rusko bylo ničím, prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na půdě OSN. (24. září 2025) | foto: Reuters

Volodymyr Zelenskj v OSN (24. září 2025)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil amerického prezidenta...
Americký prezident Donald Trump a ukrajinský prezident Volodomyr Zelenskyj na...
Palestinští militanti v Pásmu Gazy stojí na stráži, zatímco vozidla Červeného...
103 fotografií

I v této válce se americký prezident snaží hrát roli zprostředkovatele mezi Kyjevem a Moskvou, poznamenala agentura AFP.

„Když je dosaženo míru v jedné části světa, přináší to větší naději na mír v dalších regionech, kde je život stále v ohrožení,“ napsal Zelenskyj na sociální síti X.

Zařiďte nám mír jako pro Gazu, požádal Trumpa Zelenskyj po dalším ruském útoku

„Pracujeme na tom, aby den míru nastal i pro Ukrajinu. Ruská agrese zůstává posledním globálním zdrojem destabilizace. Pokud bylo dosaženo příměří a míru pro Blízký východ, vedení a odhodlání globálních aktérů může jistě fungovat i pro nás, na Ukrajině, v Evropě,“ dodal.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon

Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol americké moderní historie. Svět se o hrůzné události dozvěděl i díky mladému fotografovi Ronaldovi...

Zemřela Dana Drábová, vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Ve věku 64 let zemřela po vážné nemoci česká jaderná fyzička a politička Dana Drábová. V čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) stála od roku 1999. Zapojila se také do komunální politiky....

Je to potížistka, potřebuje doktora, řekl Trump o Thunbergové. Ta vrátila úder

Americký prezident Donald Trump se opětovně vysmál švédské aktivistce Gretě Thunbergové. Označil ji za blázna trpícího problémy se zvládáním hněvu a řekl, že potřebuje lékaře. Aktivistka odpověděla,...

Kdy budou příští volby? Už za necelý rok. Jaké volby Česko čekají do roku 2035

Parlamentní volby máme za sebou, kdy nás čeká další maraton volebního zpravodajství a logistiky? Příští rok nás čeká hlasování o voleb si odpočineme jen v roce 2027, pokud bude vše podle plánu a...

13. října 2025  16:58

Platí dohoda, kterou jsme udělali, řekl Macinka po schůzce u Babiše

Přímý přenos

Šéf ANO Andrej Babiš, který sestavuje vládu, na Chodov do centrály ANO pozval předsedu Motoristů sobě Petra Macinku a kandidáta strany na ministra zahraničí Filipa Turka. Důvodem je aféra, která...

13. října 2025  9:35,  aktualizováno  16:55

Přestavba křížení D1 a D2. Kolony jsou větší než obvykle, ale jedou

S velkým napětím očekávali nejen silničáři a policisté první pracovní den po výrazném omezení provozu na křižovatce dálnic D1 a D2 na jihu Brna. Kvůli přestavbě tohoto křížení panovaly obavy z...

13. října 2025  14:20,  aktualizováno  16:50

Na východním Slovensku se srazily dva rychlíky. Na místě jsou desítky zraněných

Před tunelem u slovenské obce Jablonov nad Turňou se v pondělí srazily dva rychlíky. Podle policie oběma vlaky jelo asi osmdesát lidí. Předběžnou příčinou srážky by mělo být pochybení jednoho ze...

13. října 2025  10:59,  aktualizováno  16:27

Dětská ozdravovna u Dvora Králové po novele zákona končí, ty v Krkonoších zůstanou

Kvůli novele zákona o zdravotních službách končí jedna ze čtyř dětských ozdravoven v Česku. Podle Královéhradeckého kraje, který poslední zařízení tohoto typu u nás zřizuje, je provoz Dětské...

13. října 2025  16:23

Kauza Dozimetr opět u soudu. Další obžalovaný uzavřel dohodu o vině a trestu

Po přestávce opět pokračovalo hlavní soudní líčení v kauze Dozimetr. V pondělí vypovídal klíčový svědek, podnikatel Pavla Dovhomilja. Ten byl původně mezi obžalovanými, ale na konci dubna uzavřel s...

13. října 2025,  aktualizováno  16:22

Halloween

Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, den před křesťanským Svátkem Všech svatých. Dospělí i děti se převlékají do kostýmů, děti chodí koledovat. Lidé si zdobí domy...

13. října 2025  16:21

Byznys s léky určenými k likvidaci. Muž je přeprodával a vydělal stovky tisíc

Jihočeští kriminalisté viní sedmatřicetiletého muže z toho, že přeprodával léky, psychofarmaka či opioidy určené k likvidaci. Dopouštěl se toho v průběhu několika uplynulých let a přišel si na stovky...

13. října 2025  16:12

Moldavský premiér oznámil odchod z politiky, v čele nové vlády nestane

Moldavský premiér Dorin Recean v pondělí oznámil, že nebude usilovat o nové funkční období a odejde z politiky. Otevírá se tím cesta pro výměnu na postu předsedy vlády poté, co Receanova prozápadní...

13. října 2025  16:10

„Přináší to naději.“ Zelenskyj uvítal příměří v Gaze, věří v to samé pro Ukrajinu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí uvítal příměří v Pásmu Gazy, kterého bylo dosaženo po dvou letech bojů za zprostředkování amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle Zelenského to...

13. října 2025  16:01

Uprchlý exposlanec Wolf je v Česku a zamířil do vazby. Skrýval se v Paraguayi

Bývalý poslanec za ČSSD Petr Wolf, který se téměř 13 let ukrýval v cizině, aby se vyhnul nástupu do vězení za dotační podvod, je zpátky v Česku. V doprovodu policistů vystoupil v pondělí odpoledne z...

13. října 2025  15:57

Konec legendy? MTV v Evropě po 38 letech končí s hudbou, zaměří se na reality show

Nejslavnější hudební televize MTV uzavře pět svých hudebních kanálů. Zůstane jen jediný kanál MTV HD, který ovšem už delší dobu nefunguje jako hudební televize, ale vysílá reality show. Důvodem jsou...

13. října 2025  15:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.