„Přináší to naději.“ Zelenskyj uvítal příměří v Gaze, věří v to samé pro Ukrajinu

I v této válce se americký prezident snaží hrát roli zprostředkovatele mezi Kyjevem a Moskvou, poznamenala agentura AFP.
„Když je dosaženo míru v jedné části světa, přináší to větší naději na mír v dalších regionech, kde je život stále v ohrožení,“ napsal Zelenskyj na sociální síti X.
Zařiďte nám mír jako pro Gazu, požádal Trumpa Zelenskyj po dalším ruském útoku
„Pracujeme na tom, aby den míru nastal i pro Ukrajinu. Ruská agrese zůstává posledním globálním zdrojem destabilizace. Pokud bylo dosaženo příměří a míru pro Blízký východ, vedení a odhodlání globálních aktérů může jistě fungovat i pro nás, na Ukrajině, v Evropě,“ dodal.