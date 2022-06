Varování pro partnery. Rusko zesílí útoky během summitu EU, očekává Zelenskyj

Zelenskyj skutečnost, že Evropská komise v pátek doporučila kandidaturu Kyjeva na členství v evropském bloku, označil za „jednu z nejdůležitějších od roku 1991“, kdy Ukrajina získala nezávislost.

„Od Ruska se dá samozřejmě očekávat posílení nepřátelských aktivit. Schválně, demonstrativně. A ne jenom proti Ukrajině, ale i proti jiným evropským zemím,“ řekl Zelenskyj. „Varujeme partnery,“ dodal.

K situaci na bojišti Zelenskyj řekl, že Rusko soustřeďuje síly směrem k Záporoží a v Charkovské oblasti a že ruské síly znovu ostřelovaly ukrajinskou infrastrukturu pro výrobu paliva, protože jejich cílem je zhoršit situaci na Ukrajině v tomto ohledu. Boje v Doněcké a Luhanské oblasti označil za nesmírně kruté.

Ukrajinské obilí a nové sankce

Ministři zahraničí zemí Evropské unie budou v pondělí v Lucemburku diskutovat o způsobech, jak uvolnit miliony tun obilí, které jsou uvízlé na Ukrajině kvůli dlouhotrvající blokádě černomořského přístavu Ruskem.

Ukrajina je celosvětově jedním z předních dodavatelů pšenice. Její vývoz se však zastavil a více než 20 milionů tun je uvězněno od doby, kdy Rusko v únoru zemi napadlo.

Moskva odpovědnost za potravinovou krizi odmítá a obviňuje západní sankce za nedostatek, který vedl ke skokovému nárůstu globální ceny potravin a varování Organizace spojených národů (OSN) před hladem v chudších zemích, které jsou silně závislé na dováženém obilí.

EU podporuje úsilí OSN o zprostředkování dohody o obnovení ukrajinského námořního vývozu výměnou za usnadnění vývozu ruských potravin a hnojiv, s tou by však nejprve musela souhlasit Moskva. Není však jasné, zda by se samotná Evropská unie vojensky zapojila do zajištění takové dohody.

Mezitím dochází mezi členskými státy EU k jednáním o novém sankčním balíčku proti Rusku. Podle evropského úředníka však taková opatření nehrozí. „Stávající sankce jsou již rozsáhlé a neexistuje mnoho prostoru pro dohodu o uvalení sankcí na ruský plyn vyvážený do Evropy,“ upozornil úředník.