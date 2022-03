Viktore, v Mariupolu masově vraždí lidi. A ty váháš? sepsul Zelenskyj Orbána

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se ve svém čtvrtečním projevu k lídrům Evropské unie ostře pustil do maďarského premiéra Viktora Orbána. Připomněl mu, že i jeho země zažila masové vyvražďování. „Víš, co se děje v Mariupolu? A ty váháš se sankcemi? Váháš, jestli obchodovat s Ruskem?“ kritizoval. Diplomatičtějším jazykem se však obul i do dalších zemí.