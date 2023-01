Zelenskyj dobře ví, v čem je síla světových celebrit. Sám je pro ně hvězdou

Když americký herec Ben Stiller loni vešel do kanceláře ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, objal ho a řekl mu, že je pro něj hrdina. Stiller je jednou z celé řady celebrit, které podnikly dlouhou cestu do Kyjeva, aby se s tímto bývalým hercem a komikem osobně setkaly. Musely absolvovat noční jízdu vlakem z Polska, protože komerční lety, o letech soukromých letadel nemluvě, jsou nad Ukrajinou z bezpečnostních důvodů zakázané, píše britský list The Guardian.

Před Stillerem přijel loni v listopadu americký oscarový herec Sean Penn, který se na Ukrajinu od začátku ruské invaze loni v únoru vypravil už třikrát, napsal britský list The Guardian.

Penn pracuje na dokumentárním filmu o válce, v němž se Zelenskyj bezpochyby objeví. Při poslední návštěvě dal Zelenskému jednoho ze svých Oscarů a řekl mu, ať si ho nechá do ukrajinského vítězství. Herec tak dal prezidentovi najevo, jak moc věří tomu, že válku přežije.

Mezi dalšími hvězdami, které Zelenskyj přijal, byl britský dobrodruh Bear Grylls, britský podnikatel a miliardář Richard Branson, herečka Jessica Chastainová, frontman kapely U2 Bono, americký komik a moderátor David Letterman nebo historik Timothy Snyder. S uprchlíky a vojáky se na Ukrajině setkali Angelina Jolie a hvězda akčních filmů Jean-Claude Van Damme, který v Kyjevě natáčel. Van Damme v prosinci pózoval s vojáky a nevynechal ani tradiční válečné provolání „Sláva Ukrajině, sláva hrdinům“.

A mnoho celebrit sice Ukrajinu ještě nenavštívilo, zato využívají své slávy k pořádání sbírek. Herečka Mila Kunisová, narozená na Ukrajině, společně s manželem Ashtonem Kutcherem byli se Zelenskými přáteli ještě před začátkem války a na jejím začátku vybrali více než 30 milionů dolarů. Herec Mark Hamill známý z Star Wars je jednou z tváří globální iniciativy na podporu Ukrajiny United24. A nedávno se stal anglickojazyčným hlasem v ukrajinské aplikaci oznamující letecké poplachy.

Podle lidí, kteří se podílejí na Zelenského komunikační strategii, to byl on, kdo se postaral o to, aby Hollywood sledoval dění v jeho zemi i poté, co původní zájem médií o něj poněkud opadl. „Vzhledem k jeho minulosti jsou pro něj působivé projevy něčím přirozeným,“ říká Nikki Fowlerová, šéfka Asociace hollywoodských kritiků. „Myslím, že to působí na mnoho celebrit,“ dodává. Hollywood podle ní chová respekt vůči Zelenskému i proto, že je pro něj „skutečným hrdinou“.

Novinář Etan Vlessing, který píše pro časopis Hollywood Reporter, říká, že „schopnost Zelenského mít pod kontrolou 24hodinový zpravodajský cyklus za využití sociálních sítí a projevů přenášených přes videa mu zajistila náležitý respekt“.

Za svůj projev na festivalu v Cannes Zelenskyj sklidil potlesk ve stoje. Časopis Time, web Politico a list Financial Times ho označily za osobnost roku.

Náčelník Zalužnyj je hvězdou doma

„Jako bývalý herec si je Zelenskyj vědom, jakou sílu herci mají, zejména ti hollywoodští,“ říká jeho bývalá mluvčí Julija Mendelová. „Díky tomu je Ukrajina na celém světě oblíbenější,“ vysvětluje. Mendelová pomohla zřídit komunikační kanály se známými osobnostmi, třeba s Elonem Muskem, který byl zprvu zapáleným stoupencem Ukrajiny, později ale zaujal postoje, jež někteří považují za více proruské.

Profesor z americké Cornellovy univerzity Grant Farred, který je autorem eseje Metoda Zelenského, v němž se zamýšlí nad prolínáním politiky a popkultury, o ukrajinském prezidentovi říká, že „je ztělesněním evropského lídra ze země, od které se neočekává, že se postaví do čela Evropy“.

Zatímco v Hollywoodu se ze Zelenského stala hvězda mezinárodního rozměru, doma na Ukrajině se těší větší popularitě náčelník generálního štábu Valerij Zalužnyj, ačkoliv od začátku války dal jen několik rozhovorů. Ukrajinci válečné úspěchy připisují armádě, a tedy Zalužnému.

Zelenského postavení doma uškodilo, když letos v létě v jednom interview řekl, že se kvůli obavám o ekonomiku rozhodl nepřiznat, že zemi bezprostředně hrozí ruská invaze. To je něco, co mu Ukrajinci jen těžko odpouštějí. Podle časopisu The Economist obliba Zalužného tým prezidenta Zelenského znejistila. Zatímco prezidentovým cestám na frontu média věnují velkou pozornost, prezidentův tým zabránil tomu, aby se tam vypravil i Zalužnyj a rychle novináře upozornil na to, že náčelník generálního štábu nikam nejel.

I tak Ukrajinci Zelenského nadále podporují. Jeho obliba ve světě znamená, že se na válku nezapomíná, a návštěvy známých osobností u prezidenta v kanceláři jsou pro obyvatele napadené země podle Mendelové „něco extra“.