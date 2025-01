Bratislava není Moskva, napsal Zelenskyj slovensky a podpořil protesty

Fotografie, kterou původně publikoval Juraj Rizman, partner bývalé slovenské prezidentky Zuzany Čaputové pochází z bratislavského Náměstí slobody. V samotném hlavním městě se podle odhadů sešlo na 60 tisíc protestujících. Masivní protivládní demonstrace pod heslem „Slovensko je Evropa“ přicházejí v době roztržky právě mezi Kyjevem a Bratislavou.

Ukrajina totiž na Nový rok po vypršení smlouvy zastavila přepravu ruského plynu od společností Gazprom a Naftogaz přes své území. Slovenský premiér to označil za sabotáž. Robert Fico přitom popudil Zelenského už na konci loňského roku, kdy navštívil v Moskvě ruského diktátora Vladimira Putina.

K vylepšení vztahů nedošlo ani v pátek, v době konání protestů. Tentýž den totiž Ficova vláda oznámila probíhající masivní kybernetický útok proti Všeobecné zdravotní pojišťovně, ze kterého rovnou obvinila Ukrajinu. Ukrajinská ambasáda na Slovensku vinu kategoricky odmítla.

Protesty ve 30 městech

Páteční protivládní protesty se na Slovensku konaly ve třech desítkách měst. „Zdá se, že má strach. Je to jako dívat se na nemocného člověka. To, co říká, nesouvisí s realitou. Asi si popletl zemi, my nejsme Rusko,“ uvedla pro portál Sme jedna z účastnic bratislavského protestu o premiérovi Robertu Ficovi.

Mezi řečníky na demonstraci ve slovenském hlavním městě se objevil i český herec Boleslav Polívka. „Nenechme si vzít demokracii, nenechme si vzít úsměv, nenechme si vzít svobodu,“ řekl. Přednesl výrok někdejšího československého a českého prezidenta Václava Havla, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Slovensko a Česko jsou podle něj spojené nádoby a musejí držet spolu.

Páteční demonstrace byly patrně nejmohutnější od začátku protestů loni v prosinci. Většinu z nich pod společnou hlavičkou „Slovensko je Evropa“ organizoval občanský sektor včetně sdružení Mír Ukrajině, šest vlastních akcí pak pořádala opoziční strana Demokrati. Celkem se v pátek večer demonstrovalo v téměř třiceti městech po celé zemi i mimo Slovensko.

Cílem demonstrantů bylo vyjádřit nespokojenost s kroky premiéra Fica a jeho vlády. Organizátoři odmítají násilí a provokace. Před těmi Fico varoval, když tvrdil, že se chystá převrat proti jeho vládě.

Na manifestaci v Bratislavě organizátoři vyzvali Fica k rezignaci. Kromě toho mají na Ficovu vládu už třetí týden několik dalších požadavků. Například to, aby dodržovala zákony a vládla transparentně, odmítla jakoukoliv spolupráci s Ruskem a přestala útočit na Ukrajinu. Žádají také kabinet a nejvyšší představitele státu, aby zastavili Ficovy pokusy měnit zahraniční orientaci Slovenska.