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Krajkový Brouk míří do aukce. Za unikátní kousek chtějí miliony

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  18:37
Krajkový Volkswagen Brouk míří do aukce. (27. června 2026)

Krajkový Volkswagen Brouk míří do aukce. (27. června 2026) | foto:  Jam PressProfimedia.cz

Krajkový Volkswagen Brouk míří do aukce. (27. června 2026)
Krajkový Volkswagen Brouk míří do aukce. (27. června 2026)
Krajkový Volkswagen Brouk míří do aukce. (27. června 2026)
Krajkový Volkswagen Brouk míří do aukce. (27. června 2026)
7 fotografií
Jeden z pouhých 23 unikátních Volkswagenů Brouk s ručně kovanou karoserií míří do aukce. Pojízdné umělecké dílo vytvořil mexický kovářský mistr Rafael Esparza-Prieto a jeho cena nyní začíná na 95 tisících dolarech, tedy v přepočtu dvou milionech Kč.

Na první pohled vypadá spíš jako extravagantní zahradní dekorace než jako auto. Tenhle Volkswagen Brouk s karoserií z ručně kovaného železa je ale skutečně plně pojízdný.

Tento konkrétní exemplář ze „železné krajky“ vznikl v roce 1970. Všechno ale začalo ještě o několik let dříve. S neobvyklým nápadem Rafael Esparza-Prieto přišel poté, co si ve své rodné zemi přivydělával v obchodě s autodíly. Jeho majitel chtěl něco, co by přitáhlo pozornost zákazníků, a zeptal se proto Rafaela, jestli by dokázal vykovat karoserii. A ten to dokázal. Vzal standardního Brouka a pokryl ho složitou kovanou konstrukcí plnou spirál a propracovaných ornamentů.

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Výsledek vyrazil všem dech. Zaujal nejen majitele obchodu s autodíly a širokou veřejnost, ale také lidi z továrny Volkswagenu v mexické Pueble. Mexická odnož slavné automobilky si u Rafaela objednala dva exempláře pro olympijské hry v Mexico City v roce 1968. To nadchlo i mateřský koncern v Německu, který objednal dalších 18 takových vozů a používal je k propagaci po celém světě. Rafael Esparza-Prieto nakonec vytvořil celkem 23 kusů. Každý z nich je originál.

Díky bohatému zdobení připomínajícímu krajku se neobvyklým Broukům začalo přezdívat „svatební auta“. Exemplář, který jde nyní do dražby, má navíc vzácné takzvané „paví“ dveře, které mají jen některé z vyrobených vozů.

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Poté, co tento Brouk přestal sloužit marketingovým účelům, získal ho známý kalifornský prodejce Volkswagenů a někdejší slavný československý závodník Vasek Polak. V roce 1998 pak vůz koupil Lorenzo Pearson, zakladatel společnosti West Coast Metric zaměřené právě na historické Volkswageny.

Ačkoli se může zdát, že jde jen o uměleckou instalaci na kolečkách, nenechte se zmást. Brouk stojí na funkčním podvozku z roku 1970 a dá se s ním skutečně jezdit. Odhadovaná cena? Nejméně 95 tisíc dolarů.

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